中職／兄弟投手鄭浩均肌肉壓迫神經 逐日觀察等待歸隊

中華職棒中信兄弟隊6日將投手鄭浩均下放二軍，昨日檢查後證實為肌肉緊繃壓迫到神經，並無大礙，接下來將逐日觀察，等待歸隊。

鄭浩均在5日先發登板時投到第5局出現四壞保送後退場，初步原因是肌肉緊繃，並在6日下放二軍休養；兄弟總教練平野惠一今天賽前接受媒體聯訪時表示，肌肉緊繃導致壓迫到神經，「以投手來說沒有很常見。」

對於鄭浩均何時能回歸一軍，平野惠一表示，畢竟自己不是醫生，還是要看防護團隊的評估。兄弟球團後續也解釋，鄭浩均昨天進行檢查後確認無大礙，目前先以放鬆肌肉的治療為主，逐日觀察恢復狀況。