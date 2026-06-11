玉山盃／台南市王牌吳杰叡連續解決9人飆7K 盼畢業前飆破155公里

玉山盃青棒錦標賽今天開戰，台南市今天在首戰對上屏東縣，在平手局面壓出高二王牌吳杰叡登板，後援3局連續解決9名打者，送出7次三振，台南市總教練田家銘期許他能持續成長，未來旅外發展。

吳杰叡今天在第5局雙方3：3平手時登板，後援3局沒讓對手踏上壘包，最快球速達149公里，田家銘也十分肯定他的表現，「他在王貞治盃最快球速有丟到152公里，今天可能因為下雨天比較不好投，但均速也有145公里，變化球包括變速球、滑球都有到位。」

田家銘也是吳杰叡在母隊台南海事的總教練，看好子弟兵未來有旅外發展的潛力，「他一直在成長，也有一直提醒他，身體素質要再好一點，才能避免受傷。」

吳杰叡透露，自己剛升上高中時，球速僅136公里，「田教練跟我說，我有旅外的潛力，所以我就更努力，希望可以更進步。」他也提到，球隊很重視重量訓練，先讓他提升肌力打好基礎，之後再搭配教練提他安排的投球課程，也在教練團的保護之下，一步步強化。

吳杰叡升高二時球速提升至143公里，如今已突破150大關，但吳杰叡認為自己還有很大的進步空間，「還不夠好、還要更好，同屆的怪物還很多，像是劉任右、楊曜丞，他們都有很好的速度，自己也要再加油一點。」

吳杰叡以直球為主要武器，同時還有多樣的變化球，包括變速球、滑球、曲球和卡特球，他說：「還想要再增加更多球種，希望可以縱向的變化球可以多一點。」

田家銘對他設以高標，希望協助他持續加強，期許他能在高中畢業前投到極速155公里、均速148公里以上。吳杰叡也盼能自己球速能達標甚至突破，朝旅外的目標努力，至於本屆玉山盃則是拚能如願入選亞洲青棒賽國手。