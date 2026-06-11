玉山盃／吳杰叡7K強力後援+徐可杰致勝安 台南市搶下首勝

玉山盃青棒錦標賽今天點燃戰火，今天在平鎮棒球場進行的首場賽事，由台南市對上屏東縣，雙方在比賽前4局兩度戰成平手，台南市推出陣中王牌吳杰叡登板壓陣，後援3局投出9上9下、飆7K封鎖對手，並靠徐可杰在6局下敲回致勝分，終場台南市以4：3勝出，搶下開門紅。

屏東縣今天一開賽先馳得點，下半局台南市靠陳鑫安的安打將比數扳平，4局上屏東縣又靠柯敬哲的安打二壘打敲回2分再打下領先，但4局下屏東縣投、守都出現亂流，讓台南市再將比數追成3：3平手。

第5局台南市壓出王牌吳杰叡登板，完全凍結屏東縣攻勢，登板後連續解決9名打者、飆出7次三振，最快球速達149公里。

6局下台南市攻占二壘，第2棒徐可杰揮出中外野安打，成為逆轉戰局的一擊，打下此戰勝利打點。

高二的徐可杰連兩年參與玉山盃，此戰繳出雙安表現還有1次盜壘。他提到，今天自己都是抓直球打，沒有特別設定球路，雖然前面得點圈有人的機會沒打回來，但告訴自己「過去就過去了。」

而第6局關鍵打席，他依舊帶著平常心上場，「因為是平手，沒打好也沒關係，下一局再打好就好，因為我們投手一定會投很好，讓對手打不到。」而與投手對決到1好3壞，抓直球揮出致勝安打，他笑說：「看到球落下來很興奮。」

台南市總教練田家銘指出，今天球隊整體表現都很不錯，守備表現也很讚，唯一比較有缺失的，就是前面得點圈的機會沒有掌握住，「但我們表現會越來越好。」

田家銘指出，今年球隊打擊不錯，每個打者也都有各自的特色，前段棒次都有腳程，中心棒次也有長打能力，後段棒次則是纏鬥能力不錯。