中職／生涯在台東首戰就是引退賽 陳鏞基920還和胡金龍「撞期」

統一獅隊42歲老將陳鏞基確定在今年季後退休，為16年中職球員生涯畫下句點，球團今天公布「榮耀時刻─陳鏞基引退系列」，將於台東、台南兩地舉行引退賽，9月20日最後一戰更和去年胡金龍引退賽時間相同， 他笑說：「太巧了吧，想都沒想到。」

獅隊安排8月11、12日台東棒球場，以及9月19、20日亞太成棒主球場為陳鏞基舉辦引退系列活動，陳鏞基表示，之前大概就知道引退日期，但以球團公布為主，沒有什麼特別想法。

獅隊今天作客新莊球場和富邦悍將隊交手，陳鏞基擔任先發5棒、一壘手，將是生涯第1333場出賽，目前生涯打擊率3成03、全壘打136支、打點736分。

陳鏞基是中職現役最資深球員，老家在台東縣成功鎮；他表示，國小、國中在台東發跡成長，職棒生涯從未在故鄉出賽過，有這個機會回到台東，到時會有很多親朋好友到場觀戰，將會是很特別的感受。

「最近一次在台東比賽，記得好像是國中還是高中，時間過太久了。」陳鏞基說，到時會把自己準備好，努力打出安打，也希望生涯最後1年有好表現。