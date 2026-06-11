棒球／歐子喬「鑽漏洞」赴美讀高中？ 平鎮教練：打亂台灣棒球體制

15歲南非混血「大物」好手歐子喬在國中就飆出150公里的火球，被視為國內難得一見超級新星，上周從新明國中畢業，報考平鎮高中體育班且錄取，但如今決定要赴美讀高中，被認為是要「鑽漏洞」提早與美職球隊簽約，引發熱烈討論。

歐子喬因為天賦太過耀眼，一直是國外球探密切鎖定的對象，依照大聯盟國際業餘自由球員的規定，年滿16歲就能簽約，但中華棒球協會的規定則是要高中畢業後才能簽約，因此早有消息傳出，有美職球團及經紀人介入，開出高額簽約金想提早搶人。

在歐子喬準備國中畢業前，已確定錄取平鎮高中，但會不會報到？直到昨天為止，連平鎮高中也在等消息。雖歐子喬的母親日前向平鎮高中教練團表示會入學就讀，也告知會在下周一繳交畢業證書，今天卻傳訊息告訴平鎮總教練吳柏宏，已獲得全額獎學金贊助，要赴美讀高中。

球界早已盛傳，有台灣經紀公司與韓籍經紀人合作，面對美職球團開出的高額簽約金，想讓歐子喬在年滿16歲後就和美職球團簽約，因此繞過國內升學體制，想避過高中畢業才能簽約的規定，但對於基層教練來說，這個作法就是「把台灣棒球的體制全部都打亂。」

吳柏宏認為，歐子喬國中後想要赴美讀書沒問題， 只是大家也知道他赴美讀書的動機是什麼，此舉就是在鑽規則上的漏洞，也把矛頭指向幕後插手且直接與家長接觸的經紀公司，「明明知道他們這樣做，但也沒有罰則。」

歐子喬為澎湖人，國中跨海來台就讀新明國中，但家庭經濟狀況並不寬裕，吳柏宏指出，以他和媽媽的經濟條件，應不允許他赴美讀高中，然而即使知道背後有人在協助，因為沒有簽約，棒協也無「法」可管，未來若球員都依循此模式發展，棒協的規則就形同虛設？

有「桃園棒球教父」之稱的張滄彬指出，歐子喬接受新明國中栽培三年，卻沒有說一聲就決定離開，「其實不來（平鎮高中）也無所謂，平鎮不會因為你來就打冠軍，也不會因為你沒來就拿不到冠軍，但這種作法讓人有點心寒，也把台灣棒球制度都打亂了。」

新明國中總教練黃湋志直言，選手能獲得那麼好的價碼，想要做出這樣的選擇也是人性，身為教練沒辦法講什麼，「他不可能會跟我講，也不會告訴我實話，其實我最難過。」而最終歐子喬選擇尋這模式赴美，黃湋志說：「如果只是要過個鹹水再回來，確實就是比較不好，也會亂了自己的路。」