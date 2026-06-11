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中職／悍將面臨11天10戰大考驗 後藤光尊再度體驗梅雨季有感

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊（中）對最近天氣狀況有點傷腦筋。（本報資料照）
富邦悍將隊總教練後藤光尊（中）對最近天氣狀況有點傷腦筋。（本報資料照）

富邦悍將隊今天將在新莊球場迎戰統一獅隊，總教練後藤光尊對於最近天氣狀況有些擔心，尤其補賽周必須消化5場比賽，他說：「對調度當然會有影響。」

悍將從17日到21日連打5天比賽，22日（周一）是休兵日，接下來補賽周23日到27日又是5連戰，等於11天要打10場比賽，後藤形容「好幾連戰」會影響球隊戰力調度，尤其投手是最重要的環節，身體狀況、投球都要確實自我管理才行。」

中職例行賽長年受到梅雨季干擾，每年此時都有類似狀況，日本職棒也一樣，後藤表示，因為中華職棒賽制採用上、下半季，積在上半季的補賽不能延到下半季才進行，球隊調整會有差別。

後藤透露，去年也體驗到梅雨季，當時二軍比賽可直接取消，比較沒關係，但一軍就必須打完。

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