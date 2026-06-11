棒球／赴美讀書？提前綁人？15歲混血好手歐子喬赴美讀高中

台灣難得一見的國中「大物」、15歲南非混血好手歐子喬，今年從新明國中畢業，是各方垂涎的潛力好手，他雖已報考平鎮高中棒球隊，但尙未繳交畢業證書，直到今天向平鎮高中回覆，已獲美國高中全額獎學金贊助，將赴美就學。

歐子喬國中畢業球速就可達150公里，極為優異的身體素質和未來性，早已是大聯盟各隊重點鎖定的目標，捧著大把鈔票想競爭，讓「搶人大戰」提早開跑。然而根據中華棒球協會的規定，青棒選手需要高三畢業典禮結束後才能簽約，因此早有經紀公司和球團把腦筋動「提前綁人」。

國中畢業選手的下一步，目前國內並無規範，畢業後就讀國內高中是常態，但也有球員因不同的生涯規劃，選擇去海外就學，如林家正過去就是赴美讀高中，之後透過大聯盟選秀進入美職體系發展。

然而歐子喬因國中表現太過突出，如今雖是赴美讀高中，但球界人士都明白，原因並不單純。面對美職球團開出的高額簽約金，讓歐子喬繞過台灣高中棒球升學體系，以達到提前和美職球團簽約的目的，背後有經紀公司在替他操盤，但經紀公司在對外聲稱是協助，沒有簽訂經紀約，棒協、球隊都無法可管。

平鎮高中總教練吳柏宏指出，歐子喬有來報考平鎮高中體育班，錄取後遲遲未繳國中畢業證書，原本表示下周一要繳交，但今天就收到本人傳來的訊息通知，確定要赴美讀高中。

據了解，協助歐子喬的台灣經紀公司與韓籍經紀人合作，早早就有介入，且規劃有兩套安排，包括讓歐子喬國中畢業後選擇就讀一般高中，在年滿16歲達國際業餘自由球員簽約年紀後，最快2028年1月就能和美職球團簽約；如今則是選了另一條路，先赴美讀高中，但是否會讀到畢業同樣耐人尋味。