中職／統一獅公布下半季主題日 超人力霸王、陳鏞基引退系列活動登場

2026年中華職棒下半季即將於今年七月熱血開戰，統一7-ELEVEN獅公布下半季主題日規劃，將帶來一系列結合流行文化、城市特色與球迷互動的精彩活動，邀請球迷朋友一起進場應援，感受亞太棒球場全新的觀賽魅力。

下半季統一7-ELEVEN獅主題日內容涵蓋動漫聯名、音樂派對、親子互動、城市文化等多元風格，包括統一獅超人力霸王聯名主題日、萊恩盈盈的夏日午茶派對、第一次心動 First Crush、J-LIONS主題日「非‧日常」、台南城市－巷仔內的西拉雅及陳鏞基榮耀引退系列，期望讓不同年齡層球迷都能找到屬於自己的主場回憶。

▍統一獅 ❘ 超人力霸王聯名主題日 ▍7月11日－12日 16:05 亞太成棒主球場

光之英雄，再度降臨！

去年統一獅與超人力霸王於台北大巨蛋打造震撼人心的聯名主題日，結合磅礴燈光秀、經典特攝演出與英雄登場橋段，不僅掀起特攝迷熱烈討論，更成為棒球與娛樂跨界結合最具代表性的年度盛會之一。

2026年，超人力霸王聯名主題日，首度前進亞太成棒主球場，在更寬廣的場域，打造專屬於特攝迷與棒球迷的夏日盛會。

本次活動特別結合無人機展演經典特攝元素，透過天空與球場的雙重舞台，呈現前所未有的沉浸式觀賞體驗。超人力霸王狄奧 （Ultraman Teo）與超人力霸王初代經典角色震撼現身，搭配熱血激昂的特攝劇，將帶領大小朋友一同進入超人力霸王的英雄宇宙，感受守護希望與勇氣的力量。

▍萊恩盈盈的夏日午茶派對 ▍8月1日－2日 16:05 亞太成棒主球場

統一獅超人氣吉祥物萊恩與甜美可愛擔當盈盈，將與天團夥伴魚頭君、ㄚ虎、喬治法官及勇妹熱情登場，邀請所有球迷朋友一起來到台南，共度充滿歡笑與幸福感的夏日午後。

今年主題日特別結合台南「全糖城市」的獨特魅力，將球場化身為一座充滿甜蜜氛圍的夏日午茶樂園。從香甜可口的午茶時光，到豐富有趣的互動體驗，讓每位進場球迷都能感受到專屬於府城的熱情與甜度。

▍第一次心動 First Crush ▍8月15日－16日 16:05 亞太成棒主球場

每個人的青春裡，都有一段難以忘懷的「第一次心動」。

可能是一個不經意的眼神、一句溫暖的問候，或是在茫茫人海中，遇見那個讓自己怦然心動的瞬間。那些藏在記憶深處的悸動，總能在多年後想起時，很開心曾經參與過。

一年一度最重要的UniGirls主題日即將登場！UniGirls正式編制的26位女孩與6位練習生全員集結，除了帶來精心準備的限定舞台演出，更將迎來第五首全新單曲發表，以甜蜜輕快的旋律，唱出青春最純真的心動篇章。

這個夏天，女孩們將化身青春故事裡最閃耀的主角，用歌聲、舞蹈與笑容，帶領大家重返那段最單純、最美好的時光。無論是第一次喜歡上一個人，還是第一次愛上棒球場的熱血與感動，都將在這兩天留下最難忘的回憶。

▍ J-LIONS主題日「非‧日常」 ▍8月21日18:35、8月22日－8月23日 16:05 台北大巨蛋

一年一度最受1號隊友期待的J-LIONS主題日，即將震撼登陸台北大巨蛋！

當攝影棚燈光亮起，熟悉的獅子軍將暫時卸下賽場上的日常模樣，以截然不同的全新風格現身。成熟、神秘、充滿魅力的造型演繹，展現球員們場下鮮少曝光的另一面，顛覆你對職棒選手的既定印象，帶來前所未見的視覺衝擊與心動時刻。

三天賽後演出更分別集結台、日、韓不同世代的人氣偶像歌手登場，帶來結合視覺與聽覺的精彩演出，一起沉浸在專屬J-LIONS的「非日常」之夜。

從球場到舞台，從熱血到感動，從日常到非日常。

這不只是一次主題日，更是一場專屬於1號隊友的年度盛會。邀請您一起走進臺北大巨蛋，在燈光、音樂與歡呼聲交織的夜晚裡，感受獅子軍最迷人的另一面，共同沉浸在J-LIONS打造的「非・日常」世界。

▍台南城市-巷仔內的西拉雅 ▍9月5日－9月6日 16:05 亞太成棒主球場

走進台南的巷弄，不只是品味美食與人情味，更是一趟追尋土地記憶的文化旅程。

在台南這座擁有四百年歷史的城市發展過程中，西拉雅族始終是這片土地不可或缺的重要篇章。從聚落發展、文化交流到生活智慧，留下許多值得被認識與傳承的珍貴故事，也共同形塑出今日台南豐富多元的文化樣貌。

今年台南城市主題日以「巷仔Niau」為文化嚮導，帶領球迷穿梭府城巷弄之間，循著歷史足跡，探索西拉雅文化的起源與魅力。透過棒球、文化與在地故事的結合，讓更多人看見這片土地深厚的人文底蘊，感受屬於台南最真摯的文化溫度。

棒球不只是運動，更是連結城市與土地情感的重要橋梁。讓我們跟著巷仔Niau的腳步，一起走進巷仔內，聆聽西拉雅的故事，感受這片土地世代流傳的生命力與文化魅力。

▍ 榮耀時刻-陳鏞基引退系列 ▍

8月11日－12日 18:35 台東棒球場 #回到故鄉

9月19日－20日 16:05 亞太成棒主球場

回到故鄉，向曾經致敬；回到亞太，見證榮耀終章。

16年的獅子軍歲月，無數次揮棒、奔跑與奮戰，寫下屬於「台灣轟炸機」陳鏞基傳奇篇章。

2026年屬於 陳鏞基 的最後球季，統一獅特別規劃引退系列活動，從孕育夢想的故鄉台東出發，再回到深耕多年的台南城市，邀請所有球迷一同參與這段感動旅程。

從台東出發的棒球少年，歷經旅美挑戰、國家隊榮耀與職棒輝煌，最終回到最熟悉的土地，接受家鄉球迷最溫暖的掌聲。