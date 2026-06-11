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影／孫易磊要幫火腿拚7連勝 迎接本季初登板前透露心聲
日本火腿隊下午5點繼續在北海道主場和橫濱隊交手，台灣投手孫易磊本季一軍初登板，將挑戰生涯首勝；賽前談到這次先發任務，孫易磊形容「期待感會稍微多一點」，因為前幾次表現沒有很好，很期待這次登板會是什麼樣子。
他說：「希望可超越前兩次先發，證明自己也有先發能力，希望可投出一場好球。」
孫易磊去年在一軍出賽9場（兩場先發），戰績2敗4中繼1救援、防禦率5.11，今年在二軍出賽9場（8場先發）投出2勝3敗、防禦率2.54。
火腿戰績33勝29敗在太平洋聯盟排名第4，交流戰則是10勝3敗、目前6連勝，今晚將尋求3連戰橫掃橫濱；孫易磊表示，上次對橫濱只有中繼1局，但在二軍比賽對過一些橫濱打者，投起來不太輕鬆，今天登板戰戰兢兢，每一球用盡全力。
孫易磊改變投球動作，透露就是預備動作變了而已，後面銜接上來跟之前差不多，主因想要投得俐落一點，每一球節奏一致。
他說：「進步最多之處是愈來愈了解自己的身體，也有一套恢復行程，每次出賽都有把疲勞累積消除掉，不像去年愈投愈累，今年稍微好一點。」
孫易磊表示，今天會有一些台灣球迷來北海道看球，百忙之中過來再回去，辛苦他們了，也知道電視機前會有很多觀眾，自己會好好加油。
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