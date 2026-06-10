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日職／孫易磊本季初先發拚生涯首勝 明主場對決橫濱王牌東克樹
日職火腿隊明天將在交流戰於北海道主場Es Con Field迎戰橫濱DeNA隊，雙方先發投手公告，21歲台灣投手孫易磊將迎接本季首場一軍先發，對上橫濱隊王牌左投東克樹，力拚生涯首勝。
孫易磊在去年5月22日於日職一軍初登板，並在8月11日完成生涯初先發，去年合計在一軍出賽9場（2場先發），戰績2敗4中繼1救援，防禦率5.11。而他今年從二軍起步，至今出賽9場（8場先發），拿下2勝3敗，共投39局，送出39次三振，防禦率2.54。
孫易磊近期被拉上一軍隨隊，並將在明天的交流戰先發上陣，是他本季首場一軍出賽，也成為日職本季繼投手徐若熙（軟銀）、古林睿煬（火腿）、宋家豪（樂天）及外野手林安可（西武）後，第5位在一軍亮相的台灣球員。
截至今天賽前，火腿隊在太平洋聯盟以32勝29敗排名第4，明天對手橫濱隊目前25勝32敗、在中央聯盟排名第4，團隊打擊率2成45則是央聯第二。然而這場交流戰在火腿隊主場進行，孫易磊過去在青棒時期雖也具有出色的打擊能力，但將沒有機會站上打擊區。
東克樹本季出賽10場，其中9場優質先發，包括1場完投，拿下5勝3敗，勝場數並列央聯第3，防禦率2.11則排名中央聯盟第6。
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