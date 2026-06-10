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日職／林安可單場2支二壘打 二軍連2天敲長打
日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可近期在二軍展現長打火力，繼昨天開轟後，今天又是2支二壘安打，不過西武隊最終以3比6敗給讀賣巨人隊二軍。
林安可今天在二軍先發第5棒、左外野手，2局上的首打席在1出局後敲出中外野二壘安打，後續靠著隊友的安打跑回1分，4局上作為首名打者再敲中外野二壘安打，只不過這局西武未能得分。
林安可接著在第6局選到四壞保送、第9局敲出中外野飛球出局，總計3打數2安打都是二壘安打，打擊率從賽前的2成整上升到2成61。
西武隊在第2、第3局各得1分後，巨人隊在6局下攻下2分追平，並在第7、8局持續追加分數到4分領先，也讓9局上西武隊的1分攻勢未能翻轉戰局。
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