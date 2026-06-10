快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可單場2支二壘打 二軍連2天敲長打

中央社／ 台北10日電
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供

日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可近期在二軍展現長打火力，繼昨天開轟後，今天又是2支二壘安打，不過西武隊最終以3比6敗給讀賣巨人隊二軍。

林安可今天在二軍先發第5棒、左外野手，2局上的首打席在1出局後敲出中外野二壘安打，後續靠著隊友的安打跑回1分，4局上作為首名打者再敲中外野二壘安打，只不過這局西武未能得分。

林安可接著在第6局選到四壞保送、第9局敲出中外野飛球出局，總計3打數2安打都是二壘安打，打擊率從賽前的2成整上升到2成61。

西武隊在第2、第3局各得1分後，巨人隊在6局下攻下2分追平，並在第7、8局持續追加分數到4分領先，也讓9局上西武隊的1分攻勢未能翻轉戰局。

2026世足賽倒數

林安可 日職 西武

延伸閱讀

日職／林安可二軍敲2分砲 助西武擊敗巨人

日職／古林睿煬二軍先發5局無失分 兩度讓陽岱鋼敲雙殺

MiLB／柯敬賢狀態火燙1A連8場敲安 鄭宗哲3A敲1安

韓職／王彥程被金倒永敲3分砲 先發3.2局失6分吞敗

相關新聞

日職／孫易磊本季初先發拚生涯首勝 明主場對決橫濱王牌東克樹

日職火腿隊明天將在交流戰於北海道主場Es Con Field迎戰橫濱DeNA隊，雙方先發投手公告，21歲台灣投手孫易磊將迎接本季首場一軍先發，對上橫濱隊王牌左投東克樹，力拚生涯首勝。

日職／林安可單場2支二壘打 二軍連2天敲長打

日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可近期在二軍展現長打火力，繼昨天開轟後，今天又是2支二壘安打，不過西武隊最終以3比6敗給...

中職／又沒比賽看了！ 今晚桃園獅猿戰因雨延賽

受到梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，本周台灣各地雨不停，今天原訂在桃園棒球場進行的樂天桃猿與統一獅隊之戰，也受到雨勢影響，聯盟宣布延賽，將延至6月23日18：35原場地進行補賽，本周還沒有賽事能順利開打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。