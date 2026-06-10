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中職／又沒比賽看了！ 今晚桃園獅猿戰因雨延賽

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
桃猿今天主場因雨延賽。 聯合報系資料照
桃猿今天主場因雨延賽。 聯合報系資料照

受到梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，本周台灣各地雨不停，今天原訂在桃園棒球場進行的樂天桃猿與統一獅隊之戰，也受到雨勢影響，聯盟宣布延賽，將延至6月23日18：35原場地進行補賽，本周還沒有賽事能順利開打。

因全台大雨影響，昨天原訂在新莊棒球場和台中洲際棒球場進行的2場賽事都因雨延賽，今天唯一的中職賽事在桃園球場進行，儘管目前中壢雨勢趨緩，比賽仍無法進行，宣布延賽。

猿隊上半季淘汰指數只剩1、獅隊剩4，兩隊都因雨多一天的喘息機會。明天猿隊將南下展開客場賽事，獅隊則要轉戰新莊與富邦悍將隊交手，就看能否等到天氣放晴，讓賽事順利開打。

2026世足賽倒數

中職 桃園 樂天桃猿

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