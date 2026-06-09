韓職／王彥程被金倒永敲3分砲 先發3.2局失6分吞敗

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天先發對起亞虎隊，僅投3.2局失掉6分（4分責失分），被金倒永敲出3分砲，球隊終場以4比6吞敗，王彥程吞下個人本季第3敗。

王彥程今天先發對起亞虎隊，1局上2人出局後被金倒永敲出三壘方向內野安打，再被洋砲羅德里格斯（Aderlin Rodriguez）敲出左中外野方向深遠二壘打失掉1分，接著讓下一棒打者敲出一壘方向滾地球出局、沒有擴大失分危機。

王彥程2局上先四壞保送首名打者，接著因為接連失誤、滾地球失掉2分，及時回穩用三振抓下該局第3個出局數。

3局上王彥程雖單局投出2次四壞保送，但沒有失分，4局上再有狀況，被首名打者敲出中外野方向安打，2人出局後投出四壞保送，再被金倒永敲出3分砲後退場。

韓華鷹隊打線受制，前7局僅在3局攻下1分，8局下靠著單局2發全壘打追回3分，但比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

王彥程總計用89球投3.2局，被敲出5支安打包括1發全壘打，投出3次三振、4次四壞保送，失掉6分（4分責失分），最快球速148公里，吞下個人本季第3敗，賽後防禦率升至3.49。