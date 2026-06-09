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「桃園棒球天使計畫」成效戰青少棒、青棒世界賽 副市長授旗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市發展硬式、軟式三級棒球成績斐然。圖／新聞處提供
桃園市發展硬式、軟式三級棒球成績斐然。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日中午前往中壢區，參加三級棒球績優隊伍表揚授旗，並表示桃園長期以來是台灣的棒球強權，市府近年更致力扎根基層棒球發展，不僅涵蓋硬軟式少棒、青少棒到青棒，更全力支持校園社團棒球，近期多支隊伍在全國大賽名列前茅，前八強經常拿下2至3席。

蘇俊賓也為即將出征世界級賽事的青少棒、青棒聯隊授旗、頒獎，期勉大家帶著桃園棒球的榮耀與扎實訓練成果，在國際賽場全力以赴、爭取佳績。

蘇俊賓說明，市府近年推動「桃園棒球天使計畫」，邀請在桃園三級棒球體系成長並站上職棒舞台的優秀球員與教練，重返校園指導與交流，包含世界12強冠軍教練曾豪駒、台鋼雄鷹投手黃子鵬及樂天桃猿外野手陳晨威都共襄盛舉，透過「棒球天使」的榜樣力量，激勵小將勇敢追夢。蘇俊賓也特別提到剛升格當父親的陳晨威，笑稱要他把這份喜氣與好運分享給即將出征的選手們，順利為國爭光。

教育局表示，桃園市三級棒球今年上半年在學生棒球聯賽及各項全國選拔賽表現亮眼，並於4、5月接連取得兩項國際賽代表權，包括新明國中勇奪萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽冠軍，取得2026年世界少棒聯盟（LLB）亞太區青少棒錦標賽代表權；另由平鎮高中領軍，結合北科附工及大溪高中優秀選手組成的青棒聯隊，在今年王貞治盃全國青棒錦標賽奪冠，取得2026年美國小馬聯盟（PONY）世界青棒錦標賽代表權。

教育局指出，除取得國際賽資格，桃園各級棒球隊在全國賽事亦屢創佳績，包括龜山國小、中平國小及仁善國小於國小硬式聯賽分獲全國第3、7、8名，締造全國八強桃園占三席的優異成績；中平國小聯隊也在TOTO盃及華南金控盃全國賽勇奪亞軍。此外，新屋國小、長庚國小於女子軟式組分獲全國第5、6名，南崁高中獲高中女子硬式組全國第5名，大園國際高中於高中軟式棒球聯賽勇奪全國亞軍，展現桃園棒球多元且均衡的發展成果。市府將依相關獎勵及培訓補助要點核發獎勵金與培訓金，總計約75萬餘元，以肯定選手及教練團隊的努力與付出。

今日包括市議員王珮毓、教育局長劉仲成、體育局長許彥輝、桃園市棒球總顧問張滄彬、樂天桃猿教練曾豪駒、球員陳晨威、臺鋼雄鷹球員黃子鵬及各三級棒球隊員都出席。

桃園女子棒球球在國內也表現也優異。圖／新聞處提供
桃園女子棒球球在國內也表現也優異。圖／新聞處提供

青棒高中聯隊將遠征美國。圖／新聞處提供
青棒高中聯隊將遠征美國。圖／新聞處提供

蘇俊賓授旗將遠征國際賽的新明國中棒球隊。圖／新聞處提供
蘇俊賓授旗將遠征國際賽的新明國中棒球隊。圖／新聞處提供

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棒球 桃園 蘇俊賓

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