中職／樂天桃猿也邀了！可愛「爪吱情侶」729解鎖桃園主場開球

因支持不同球隊意外爆紅的「國民棒球情侶」沛言與淵，再度獲得中職球團青睞。繼6月受邀擔任中信兄弟洲際主場開球嘉賓後，樂天桃猿今日正式宣布，將邀請兩人於7月29日現身樂天桃園球場開球，而這次也將由死忠桃猿球迷的男友淵站上投手丘，消息曝光後立刻引發球迷熱烈討論。

樂天在社群平台發文預告：「國民棒球情侶沛言與淵，要來樂天球場開球啦！這次換10號隊友・淵站上全猿主場的投手丘！讓我們一起成為他最強的後盾吧！」

這對情侶最早是在兄弟與桃猿交手時受到關注，女方沛言身穿中信兄弟球衣、男方淵則是樂天桃猿死忠支持者，兩人每逢比賽總會被轉播鏡頭捕捉到。當支持球隊得分時開心歡呼，失分時又露出截然不同表情，形成有趣反差，也因此被球迷暱稱為「女爪爪、男吱吱」。

隨著曝光度越來越高，中信兄弟率先在6月7日邀請兩人擔任洲際球場開球嘉賓。雖然當天賽事因雨保留，但兩人在場上的互動仍成為焦點，更被不少球迷稱為「超越勝負的感動」。

如今樂天桃猿也正式加入行列，邀請兩人前往桃園球場開球，完成從兄弟主場到桃猿主場的另類「雙主場開球」紀錄。與上次由沛言代表兄弟站上投手丘不同，這回則改由淵擔任主角，象徵雙方球隊各自圓夢。

消息曝光後，Threads與各大社群平台湧入大量討論。

有球迷笑說：「球團的速度很快。」，也有人開始替開球安排角色分工：「我覺得捕手是晨威最合理。」、「晨威和老婆Julia也是吱爪CP。」

從原本只是看台上的普通球迷，到成為全台球迷熟知的「國民棒球情侶」，如今接連受邀在兄弟與桃猿主場開球，也讓不少球迷笑稱，這可能是本季中職最成功的場外故事之一。