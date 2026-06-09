日職／林安可二軍敲2分砲 助西武擊敗巨人

旅日埼玉西武獅隊野手林安可今天二軍出賽，4局上敲出2分砲替球隊拉開領先分數，幫助西武隊終場以3比1擊敗讀賣巨人隊。

林安可近期一軍先發機會不穩定，目前為止一軍累計38場出賽，共115打數敲出23支安打，包括2發全壘打，貢獻10分打點，打擊率2成。

林安可先前接受日媒訪問曾提起，知道要適應高水準的日本職棒不容易，沒能馬上打出好成績也在預期之內。林安可5月29日下二軍，在二軍透過更多出賽機會調整。

西武獅隊今天二軍與讀賣巨人隊交手，林安可先發打6棒、守左外野，2局上敲出三壘方向滾地球出局。

3局打完西武隊1比0領先，4局上1人出局後西武隊蛭間拓哉敲出二壘方向內野安打，林安可開轟、敲出右外野方向2分砲幫助球隊拉開領先差距。

林安可6局打擊機會遭觸身球保送上壘，8局敲出中外野方向飛球出局；今天總計3打數敲出1轟，貢獻2分打點，賽後二軍出賽打擊率2成。

巨人隊二軍打線受制，今天僅在4局下拿下1分，西武隊先發投手與座海人用107球投6局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投。