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日職／孫易磊後天對決橫濱 日媒：「台灣至寶」準備展現真正實力

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
孫易磊本季首場先發被寄予厚望。圖／悍創運動經紀提供
孫易磊本季首場先發被寄予厚望。圖／悍創運動經紀提供

日本火腿隊今天將在北海道主場和橫濱隊交手，推出王牌投手伊藤大海登板先發，我國好手孫易磊預定後天3連戰最後一戰亮相；日本媒體Sponichi Annex指出，孫易磊本季首場先發被寄予厚望，希望他來到日本第3年能夠奪下期待已久的首勝。

孫易磊去年在一軍出賽9場（兩場先發），戰績2敗4中繼1救援、防禦率5.11，今年在二軍出賽9場（8場先發）投出2勝3敗、防禦率2.54， 昨天在主場加入一軍先發投手訓練，他說：「若能發揮平常的水準就好了。」

孫易磊表示，對去年表現並不滿意，現在體格更強壯，所以調整投球姿勢，這樣投起來更有力。

Sponichi Annex指出，孫易磊去年季後專注體能訓練，直球速度增加3公里、達到151公里，今年從二軍展開球季，很快適應先發角色，這位前途無量的右投終於獲得一軍先發機會；他被譽為「台灣至寶」，在日本打拚3年，已經準備好展現真正實力。

火腿戰績31勝29敗在太平洋聯盟排名第4，交流戰則有8勝3敗，目前4連勝。

2026世足賽倒數

橫濱 孫易磊 日媒

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