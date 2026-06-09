日職／阿部慎之助涉施暴長女案 日警函送檢方偵辦

日本警方今天透露，日本職棒前讀賣巨人隊監督阿部慎之助因涉嫌對18歲長女施暴，已遭警視廳以暴行罪嫌函送檢方偵辦。

TBS報導，根據調查，阿部涉嫌於5月25日在東京都澀谷區住家內，因不滿2個女兒發生口角，上前制止時與長女發生爭執，隨後抓住對方衣領並將她推倒。

當日晚間7時許，兒童相談所接獲長女通報稱「遭到父親施暴，被打了」，兒童相談所隨後報警，事件因此曝光。

警方到場後調查，並對阿部實施酒測，結果顯示他呼氣中含有酒精成分。

警方表示，事發當時屋內共有阿部、妻子、18歲長女及15歲次女4人，妻子與次女目擊整起事件經過。

面對警方訊問，阿部坦承相關行為，供稱「當時姊妹倆正在吵架，我叫她們安靜一點，但女兒頂嘴，讓我一時火大失去理智。」

警視廳認定阿部無逃亡及滅證之虞，已於5月26日將他釋放，後續以自願配合調查方式持續偵辦，並於今天完成書類送檢程序。

現年47歲的阿部慎之助曾是日本職棒代表性球星之一，退役後執掌讀賣巨人隊兵符，他的涉案消息也在日本體壇引發關注。