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青棒／松坂大輔為玉山盃站台 和西武大前輩郭泰源互動

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「東方特快車」郭泰源（右）、「平成怪物」松坂大輔相見歡。圖／中華棒球協會提供
「東方特快車」郭泰源（右）、「平成怪物」松坂大輔相見歡。圖／中華棒球協會提供

被譽為「台灣甲子園」的玉山盃全國青棒錦標賽，今年正式邁入第20屆，這項承載無數台灣棒球選手夢想的頂級青棒賽事，將於11日到20日在新北市三重、新莊、桃園市平鎮棒球場進行，中華棒球協會今天特別邀請「平成怪物」松坂大輔為賽事站台。

松坂曾在日本甲子園締造多項優異成績，包括投出無安打比賽，率領橫濱高校締造春夏甲子園連霸，至今仍是許多青棒球員的最高殿堂指標，他在玉山盃20周年重要時刻來台參加開幕式，18縣市參賽球隊共襄盛舉。

主辦單位也邀請松坂過去在日本職職棒西武獅隊的大前輩、「東方特快車」郭泰源蒞臨開幕式，兩人並與玉山金控董事長黃男州進行一投一捕一打的開球儀式。棒協表示，希望藉由郭泰源、松坂的現身與勉勵，點燃台灣青棒好手的鬥志，傳承永不放棄的「燃燒棒球魂」，並親眼見證新一代台灣之光的誕生。

本屆賽事18縣市除了目標直指冠軍，更攸關今年在台北舉辦的第14屆亞洲（U18）青棒錦標賽國手資格，也是高中球員翻轉未來、踏入職棒殿堂的關鍵跳板。

開幕式後安排投手棒球教室，傳承訓練經驗給國內30位青棒好手，玉山銀行不但持續贊助青棒賽事，每年更與棒協攜手提供球隊球具補助，至今已有超過40支木棒組球隊獲得支持，且每年都規劃運動傷害防護及專項訓練營等活動，邀請旅外棒球好手及國際級教練來台經驗傳承，盼能提升我國青棒競爭力，成為台灣棒運未來主力。

主辦單位規劃全部賽程都有多平台轉播，球迷從11日起可透過螢幕即時鎖定Getwin Sport的youtube頻道、愛爾達體育4台、公視+、緯來精采台、四季線上OTT、東森洋片台等平台，為支持的縣市與球員加油。

玉山盃冠軍戰將於20日晚上6點在新莊棒球場舉行，緯來體育台也將加入轉播行列，主辦單位準備限量飲料和點心，球迷收看轉播還有機會抽中任天堂Switch2等大獎。

郭泰源（左起）、玉山金控董事長黃男州、國訓中心副執行長林華韋、松坂大輔共同宣布玉山盃全國青棒錦標賽開打。圖／中華棒球協會提供
郭泰源（左起）、玉山金控董事長黃男州、國訓中心副執行長林華韋、松坂大輔共同宣布玉山盃全國青棒錦標賽開打。圖／中華棒球協會提供

第20屆玉山盃全國青棒錦標賽將於11日開打。圖／中華棒球協會提供
第20屆玉山盃全國青棒錦標賽將於11日開打。圖／中華棒球協會提供

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