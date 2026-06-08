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日職／松坂大輔國中輸給中華隊懊悔成動力 點台灣棒球課題

中央社／ 新北8日電
松坂大輔。中央社
松坂大輔。中央社

「平成怪物」松坂大輔國中時期輸給中華隊的懊悔，讓他努力變得更強，之後國際賽碰頭沒再輸過，直言國高中時期對戰中華隊很震撼，但進到職棒層級後反而沒這種衝擊感，也是台灣可以思考的課題。

適逢玉山盃青棒賽20週年，「平成怪物」松坂大輔來台參加開幕式，松坂大輔多次在國際賽舞台與中隊交手，國中時期交手吞敗，松坂大輔直言帶給他很大的震撼。

松坂大輔回憶，當時看到台灣球員與日本球員身材差不多，但無論爆發力、速度和實力都遠在日本之上，那次過後就開始思考，要怎麼才可以贏球，抱持著不想再輸的心情，笑說也多虧了那一場敗仗，之後再對上中華隊就沒再輸過。

1995年在世界青少棒賽中與中華對戰吞敗激起松坂大輔不想再輸的鬥志，松坂大輔青棒時期國際賽兩度對中華都是完投勝，成棒時期交手3場也都拿下勝利。

松坂大輔也提到，在國中、高中與台灣球隊交手時，感受到強烈的震撼，但進到成棒、職業階段後再碰頭，感覺就沒有這麼強烈的衝擊，這或許也是台灣可以思考的課題，以及可以成長的空間，如何在每個階段都讓對手感受到強烈的衝擊感。

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松坂大輔 日本 台灣隊

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