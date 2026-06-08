日職／日本投手整體水準高配球細膩 林安可坦言要馬上適應不容易

日本職棒西武獅上季團隊打擊率僅2成32，排名聯盟墊底，休賽季後球團以「打破」作為新球季口號，從補強到訓練都把提升攻擊火力列為最重要課題，其中包括用「2+1」合約、總額近400萬美元簽下台灣重砲手林安可。

經過一連串補強後，西武本季打線確實出現改變，球隊也以2018年後睽違8年的聯盟首位之姿進入交流戰，然而林安可的表現卻是不盡理想，目前仍在旅日首季的適應期中尋找突破口。

西武上季結束後積極補強打線，先後從橫濱DeNA網羅桑原將志，從日本火腿補進石井一成，並從海盜系統簽下外籍打者卡納里奧（Alexander Canario）。此外，球團也找來在台灣職棒統一獅累積112支全壘打的林安可，盼望他能以長打火力補足球隊上季攻擊低迷的問題。

補強效果在本季逐漸浮現。西武開季後整體戰力明顯提升，尤其一度因傷延後開季的尼文（Tyler Nevin）在5月1日歸隊後，迅速站穩第4棒位置，也讓打線串聯變得更加活絡，球隊得分能力跟著大幅提升。

不過在全隊打線逐漸升溫的同時，林安可依然面臨不小壓力。西武原本期待他能以外籍打者身分扛起攻擊主軸，在關鍵時刻提供長打與打點能力，但截至目前為止，林安可出賽38場，繳出打擊率2成、2支全壘打、10分打點的成績，距離外界期待與他自己設定的標準仍有落差。

林安可坦言，自己原本就知道要適應日本高水準棒球並不容易，因此短時間內無法立刻繳出成績，其實某種程度也在預期之中。他表示，日本投手整體水準高，配球細膩，對打者的應對能力要求很高，因此自己需要時間去調整節奏與攻擊方式。

真正讓他比想像中更難適應的，則是代打起用。對一名正在適應新聯盟、新投手與新環境的打者來說，若能連續先發、每場獲得多個打席，較容易在實戰中修正感覺。但林安可近期多以代打身分登場，1場比賽可能只有1個打席，想靠有限機會找回節奏並不容易。

然而在職業舞台上，機會往往必須靠結果爭取。若想獲得更多打席，最直接的方法仍是重新搶下先發位置；而要回到先發，林安可就必須在有限上場機會中把握打席，用實際成績證明自己仍有能力在西武打線中占有一席之地。

隨著桑原將志從傷勢中復出，西武外野先發競爭更加激烈，林安可的處境也變得更艱難。他在5月29日遭到一軍登錄抹消，代表球團希望他暫時離開一軍舞台，重新調整打擊狀態與適應節奏。