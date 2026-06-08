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日職／松坂大輔細數印象深台灣球員 讚徐若熙具備很好潛力

中央社／ 新北8日電
玉山盃青棒賽將於11日開打，適逢玉山盃20週年，8日開幕儀式邀請「平成怪物」松坂大輔（圖）來台勉勵選手。 中央社
玉山盃青棒賽將於11日開打，適逢玉山盃20週年，8日開幕儀式邀請「平成怪物」松坂大輔（圖）來台勉勵選手。 中央社

「平成怪物」松坂大輔來台今天出席玉山盃開幕式，松坂大輔坦言台灣球員給他留下的印象很深，目前擔任球評，稱讚徐若熙具備很好潛力，更加努力，能成為很好投手，也期待林安可表現。

玉山盃青棒賽為今年亞洲青棒錦標賽國手選拔賽，比賽將於11日開打，適逢玉山盃20週年，今天開幕儀式邀請松坂大輔來台。

松坂大輔從學生時期到職棒，多次在國際賽與台灣交手，僅在國中時期輸過一次，之後就再沒有輸過台灣。

被問起對台灣球員的印象，松坂大輔點名，包括高中時期對戰過的郭泓志，進到職棒後的陳金鋒，奧運舞台碰過的曹錦輝，曾效力過西武獅隊的張誌家、許銘傑、吳念庭等人，「相對於其他國家，與台灣球員對戰留下的印象特別深。」

松坂大輔球員生涯退役之後目前擔任球評，他表示今年2月春訓時有採訪到台灣旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙，稱讚徐若熙球質很好，雖然進到職棒後有段時間表現沒有這麼理想，但與生俱來很好的潛力和天分，相信努力加把勁，可以成為很好的投手，可以在日職舞台投出很好的表現。

松坂大輔也特別注意過去曾效力過的母隊西武獅隊球員，提到現效力西武獅隊的野手林安可，「期待林安可能打出更多安打。」

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松坂大輔 徐若熙 郭泓志

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