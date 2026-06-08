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日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍
日本職棒軟銀鷹隊今天異動一軍名單，把台灣投手徐若熙降到二軍，最快18日才能重返一軍。
徐若熙5月31日對廣島隊之戰先發6局未失分，奪下旅日生涯第2勝，昨天繼續在交流戰登板，對橫濱隊先發6局失兩分無關勝敗，連續兩場優質表現後，今天遭抹消登錄，最快19日起才有機會在軟銀、日本火腿隊3連戰亮相。
徐若熙本季在一軍出賽6場，合計30.2局失17分全是自責分，投出28次三振、12次四死球，戰績2勝3敗、防禦率4.99。
軟銀目前33勝24敗在太平洋聯盟排名第2，落後西武獅隊兩場勝差，最近在交流戰10勝2敗則是日職12隊最佳表現。
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