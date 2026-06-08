青少棒／新北完成華南金控盃3連霸 代表台灣征戰U15世界盃

華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍戰因雨延後一天，今天在三重棒球場圓滿落幕，新北市隊以6：5險勝台南市隊，成為第1支完成3連霸的球隊，並獲得中華隊組訓權，將代表台灣征戰墨西哥，參加9月底開打的U15世界盃。

新北趁著南市先發投手丁尚喆開賽控球不佳，出現3次保送，首局未有安打就攻下兩分，2局下謝震鋒安打追加1分，南市傳球失誤再得2分，4局下王聖穰、姜友博串聯安打再下一城。

新北後援投手林品安6局上失兩分，7局上保送首名打者後退場，國二左投姜友博把關最後3個出局數，2出局後接連被敲3支安打，雖失1分但最後在本壘形成觸殺，新北驚險獲得冠軍。

「好險選手都有沉住氣。」新北總教練邱耀宇賽後直言3連霸難度高，這份榮耀絕非僥倖，「我們應該是全國練最多的，幾乎沒有休息日，只有過年放假。」他也透露讓選手無後顧之憂的原因，來自及早安排國三球員的升學管道，讓大家能盡全力衝刺下學期賽事。

王聖穰因追加保險分獲選MVP，邱耀宇認為他稱職扮演隊長角色，展現抗壓性，而且國中3年投、打實力都顯著提升，接下來U15世界盃，也要倚重子弟兵過去參加U12世界盃的經驗。

王聖穰去年就和學長一起奪得華南金控盃冠軍，卻未入選U15中華隊，他說：「去年就知道不會選上中，所以沒有太失望，但今年更想拚冠軍，幫自己爭取國手。」如今終於入選U15中華隊，他直呼比當年U12還開心，「因為國小沒有拿到華南金控盃冠軍，很高興做到了，這是國中一直以來的目標。」

王聖穰表示，全隊一起打下冠軍，感謝教練團的信任，即使一度低潮，依舊給他機會，「硬式聯賽之後打擊狀況不好，本來讓我打第6棒，後來又調回第1棒，比賽緊張時也會提醒我給信心。」

昨天季軍戰，台東縣隊趁著桃園市隊4局下4次失誤，補上5支安打攻下6分，終場6：1獲勝，不只是隊史近3年最佳成績，也為4天前分組賽輸球復仇，總教練歐鴻齊說：「算是一吐怨氣，選手很想贏，覺得兩隊實力應該沒差距。」

東縣使用投手車輪戰，派出6位投手輪番登板；歐鴻齊表示，盡量讓國三選手合力完成比賽，畢竟是國中最後一場比賽，跟他們說平常心，把實力表現出來，讓選訓委員看到爭取中華隊名單。

本屆賽事前8名依序是北市、南市、東縣、 桃市、 台北市、高雄市、花蓮縣、彰化縣，打擊獎張少遠（新北、打擊率6成36）、打點獎林仕祐（南市、9分）、全壘打獎宋宏達（花縣、1支）、投手獎唐翌程（南市、防禦率0.6）、教練獎邱耀宇（新北）、大會MVP王聖穰（新北）。

新北市隊王聖穰獲選MVP。圖／大會提供

U15世界盃棒球賽22人培訓名單 由邱耀宇領軍

華南青少棒賽新北市今天擊敗台南市奪冠、完成3連霸，取得U15世界盃棒球賽台灣代表隊組訓權，賽後選出22人培訓名單，總教練為邱耀宇。

新北市今天在115年華南金控盃全國青少棒賽以6比5擊敗台南市隊奪冠，獲得今年U15世界盃棒球賽台灣隊組訓權，賽後召開選訓會議決定教練團與培訓球員名單。總教練為邱耀宇，教練團有何凱翔、林和、蘇又申。

投手共8人，為林品安、陳柏駿、丁尚喆、劉祐安、湯帛洋、曾亦誠，徵召小馬青少棒球員葉壘、陳昶叡；捕手3人為吳祐宇、王羽翔、蔡政諭。

內野手共7人，包括此次華南青少棒賽MVP王聖穰、黃承勳、林仕祐、金韃麓・邁布特 、周震泉、林恩、張少遠；外野手4人為張鈞倫、林定緯、曾祈嘉、賴宇豪。

青少棒培訓隊預計8月中下旬在台南亞太國際棒球訓練中心展開集訓，比賽將於9月底在墨西哥舉行。(中央社)