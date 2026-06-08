中職／讀賣巨人聯名主題日重磅回歸 長野久義13日擔任開球嘉賓

中信兄弟隊將於13、14日在台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，球團今天宣布，去年掀起熱烈迴響的讀賣巨人聯名主題日重磅回歸。

兄弟指出，「前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～」在洲際球場登場，來自日本職棒巨人隊的人氣吉祥物GIABBIT FAMILY與啦啦隊VENUS再次來台，巨人退役名將長野久義13日擔任開球嘉賓，與球迷一同揭開活動序幕。

這次活動亮點之一是GIABBIT FAMILY三代同堂首度齊聚洲際球場，除了大家熟悉的GIABBIT與GIABBIT爺爺外，擅長舞蹈表演的GIABBIT小女孩也將首次亮相；GIABBIT身為本次任務發起人，更將在場外安排挑戰任務，邀請球迷一同闖關，成功完成任務可獲限量「小翔×GIABBIT夥伴透卡」。

巨人啦啦隊VENUS再度前進洲際，以堅強的舞蹈實力帶來場外舞台演出、場邊應援以及與Passion Sisters合作的限定開場舞表演；巨人球場宣傳大使伊藤Ruuna將以充滿活力的主持風格，展現最道地的巨人軍活動魅力。

此外，5局中場將有VENUS成員與首次來台的GIABBIT小女孩共同帶來限定組合演出，為球迷獻上兩日限定的精彩舞台。

值得一提的是，去年在主題日以甜美笑容與滿滿活力受到球迷喜愛的SAYA，今年正式加入Passion Sisters擔任飛行嘉賓，將以雙重身分再度回到洲際，5局也將帶來首次個人舞蹈SOLO演出；許久未在球場與大家見面的桃子，也會帶來久違的個人SOLO回歸，再次用熟悉的笑容與精湛舞技和大家見面。

這次主題日推出限定入場贈品，內野熱區（C-F區）入場球迷可獲「小翔×GIABBIT夥伴編織袋」，以兩位好友並肩挑戰為設計概念，收藏屬於洲際球場的限定回憶；內野全區入場球迷獲得限量「前進洲際～應援鑰匙圈」，共6款隨機發送，將巨人最具代表性的應援毛巾化身隨身配件，讓球迷隨時帶著熱血應援精神一起前進洲際。