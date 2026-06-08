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日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發
日本火腿隊21歲台灣投手孫易磊將登上一軍，本周交流戰首次扛起先發任務，他說：「希望投得比去年更好。」
日媒「體育報知」指出，孫易磊今天在北海道主場參加一軍先發投手訓練，預計將在9日開始的6場主場系列賽迎接本季首次先發。
孫易磊去年在火腿一軍出賽9場，包括兩場先發，戰績2敗4中繼1救援、防禦率5.11，生涯首勝還未開張，今年在二軍出賽9場，其中8場先發，投出2勝3敗、防禦率2.54，合計39局投出39次三振。
他說：「對去年的表現並不滿意，一直感到沮喪，希望今年投得更好。」
火腿目前出賽60場31勝29敗，在太平洋聯盟排名第4，交流戰前11場則有8勝3敗，明天開始對橫濱隊進行3連戰，12日起再和中日龍隊交手。
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