華南盃青少棒／新北力退台南完成3連霸 獲U15世界盃組訓權

華南青少棒賽冠軍戰新北今天與台南交手，新北市隊姜友博登板關門幫助球隊守住勝利，王聖穰2安1打點獲賽會MVP，新北以6比5搶勝、完成3連霸，取得U15世界盃棒球賽中華隊組訓權。

115年華南金控盃全國青少棒賽為今年U15世界盃棒球賽選拔賽，冠軍戰新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊開賽就有攻勢，1局下靠著觸身球保送、失誤、接連四壞保送先擠回1分，再靠高飛犧牲打跑回第2分。

新北市隊2局下再添分數，靠著觸身球保送、犧牲觸擊推進，謝震鋒安打送回第3分，張少遠補上安打推進，再因對手守備失誤，一口氣跑回2分；4局下姜友博三壘打、王聖穰安打再添1分保險分。

新北市隊5局打完6比2領先，但牛棚投手有狀況，台南市隊6局上追回2分，7局上台南市隊再有攻勢，新北市隊壓上姜友博登板後援，僅讓對手追回1分，及時回穩、沒有多掉分數，守住1分領先。

新北市隊中繼投手張群投3局僅失1分責失分，拿下勝投；姜友博後援1局無失分，拿下救援成功；王聖穰冠軍戰2安1打點，另有1次觸身球保送，獲選賽會MVP（最有價值球員）。

對於冠軍戰投手調度，新北市隊總教練邱耀宇表示，告訴選手在最後一場比賽，有狀況隨時換投，中繼投手林品安7局感覺還是有點狀況，趕緊換上姜友博接替登板，姜友博在國小時有國手經歷，面對關鍵場面可以沉得住氣。

新北市隊完成3連霸，邱耀宇直言不容易，提到母隊二重國中的傳統，很快就會幫國三球員確定高中球隊，讓球員無後顧之憂的全力比賽；自認是全國練最多的青少棒隊，也感謝家長、球員的信任與配合，以及校方和顧問團的支持。

華南青少棒賽王聖穰獲MVP 心態更正向再拚國手

華南青少棒賽冠軍戰，新北今天以6比5擊敗台南市隊、完成3連霸，獲得U15世界盃棒球賽組訓權。MVP王聖穰調整心態後更正向，自評打擊更進步，希望繼少棒後，再當選青少棒國手。

115年華南金控盃全國青少棒賽為今年U15世界盃棒球賽選拔賽，冠軍戰由新北市與台南市交手，新北市隊開路先鋒王聖穰單場2安1打點，另有1次觸身球保送，球隊奪冠，王聖穰為賽會MVP（最有價值球員）。

新北市隊總教練邱耀宇表示，王聖穰此次擔任隊長，整體表現不錯，國中階段打擊、守備都有提升；他有U12世界盃國手經驗，抗壓性也更好。

王聖穰表示，此次比賽中間一度狀況不好，感謝教練持續給機會，協助建立信心；也感謝老師的鼓勵，提醒他不要執著負面的東西，要往好的地方想，相信自己也相信大家，比賽後段調整後越打越好。

王聖穰是2023年U12世界盃棒球賽國手，升上國中後，長高約20公分，自評國中階段打擊進步很多，希望可以入選青少棒國手。他笑說，少棒當選國手很高興，但如果這次再當國手會更高興，因為是自己的球隊拿下選拔賽冠軍。