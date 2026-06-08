中職／火之國沙羅曼達來台 啦啦隊Sallys與小龍女攜手合作

味全龍隊今天指出，來自日本熊本縣的獨立聯盟球隊「火之國沙羅曼達（火の国サラマンダーズ）」將於11日首度來台，受邀參與龍隊「台日友好之夜」主題活動，不僅帶來精彩舞蹈演出與日式棒球應援文化交流，更將首次在台販售球隊官方商品，邀請球迷一同感受來自熊本的熱情與魅力。

龍隊11日將於天母棒球場和中信兄弟隊交手，球團指出，火之國沙羅曼達2021年成軍，隸屬九州亞細亞聯盟，以打造熊本在地職業棒球隊為核心理念，長期投入地方創生與社區交流，同時積極拓展海外市場；今年3名外籍球員來自台灣、澳洲、德國，近兩年更持續邀請龍隊啦啦隊前往熊本交流演出，獲得當地球迷及旅居熊本的台灣鄉親熱烈迴響。

這次來台交流活動中，火之國沙羅曼達官方啦啦隊「Sallys」也將首度登上台灣職棒舞台，帶來3首球隊代表應援曲演出，並與小龍女攜手合作，共同呈現融合台日特色的應援表演。

火之國沙羅曼達官方商品也將首次於台灣現場販售，商品內容包含球隊官方周邊、人氣吉祥物商品以及Sallys相關應援商品等，讓球迷不用遠赴日本，也能收藏來自熊本的限定紀念品；活動當天凡於攤位消費滿100元即可獲得「SALAMARU＆SALAMI台灣旅遊趣貼紙」1張，數量有限，送完為止。

活動現場展示火之國沙羅曼達本季球員服飾及相關裝備，讓球迷近距離欣賞球隊本季設計風格與日本獨立聯盟文化特色，也會免費發送介紹文宣，內容涵蓋球隊介紹、Sallys成員資訊以及熊本觀光推薦。