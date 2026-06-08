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中職／補賽周賽程出爐 兄弟出局後猿隊淘汰指數也剩1

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職補賽周賽程出爐。資料照
中職補賽周賽程出爐。資料照

中華職棒今天公告上半季補賽周賽程，從6月23日到28日共有8場比賽，最後一戰將是樂天桃猿．中信兄弟隊在台中洲際球場進行保留比賽。

23日富邦悍將對中信兄弟（洲際）、23日味全龍對台鋼雄鷹（澄清湖）、24日味全龍對樂天桃猿（桃園）、24日富邦悍將對台鋼雄鷹（澄清湖）、26日樂天桃猿對富邦悍將（新莊）、27日統一獅對中信兄弟（洲際）、27日樂天桃猿對富邦悍將（新莊）、28日樂天桃猿對中信兄弟（洲際）。

中職各隊上半季已出賽46到49場，龍隊32勝16敗排名第1，雄鷹26勝1和21敗居次，落後5.5場勝差，排名墊底的兄弟已無爭王機會，猿隊淘汰指數也剩下1。

2026世足賽倒數

中職 味全龍 澄清湖

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