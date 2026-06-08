中職／補賽周賽程出爐 兄弟出局後猿隊淘汰指數也剩1

味全龍隊今天指出，來自日本熊本縣的獨立聯盟球隊「火之國沙羅曼達（火の国サラマンダーズ）」將於11日首度來台，受邀參與龍隊「台日友好之夜」主題活動，不僅帶來精彩舞蹈演出與日式棒球應援文化交流，更將首次在台販售球隊官方商品，邀請球迷一同感受來自熊本的熱情與魅力。

2026-06-08 12:15