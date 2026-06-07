圖輯／中職富邦悍將對統一獅 4：1得勝

中職例行賽下午於台北大巨蛋開打，由統一獅主場迎戰富邦悍將，一局上富邦悍將即展開攻勢，王苡丞、范國宸接連敲安，拿下二分，隨後一局下統一獅也靠著蘇智傑擊出內野滾地球拿下一分，一局結束比數二比一富邦悍將領先，五局上林澤彬敲出二壘安打帶一分打點，二三壘有人，隨後王念好擊出高飛犧牲打，申皓瑋回本壘得分，比數來到四比一，七局下雖然統一獅攻佔滿壘，更換上代打朱迦恩，但好球沒揮棒，留下滿壘殘壘，最終富邦悍將以4：1擊敗統一獅，拿下勝利。

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，七局下統一代打張皓崴上二壘。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，富邦先發投手李東洺再度拿下勝投。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽。圖為統一捕手陳重羽遭球擊中胯下。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，悍將范國宸一局上敲出中外野滾地球，帶一分打點，隨後靠著隊友安打回本壘。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，統一打者潘傑楷出局後露出失望表情。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，七局下雖然統一獅攻佔滿壘，更換上代打朱迦恩，但好球沒揮棒，留下滿壘殘壘。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，悍將王苡丞一局上敲出右外野平飛球，帶一分打點。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，統一先發投手獅帝芬吞下敗投。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，六局下富邦捕手（左）快傳，封殺統一跑者戴伯丞（右）形成雙殺，讓統一留下滿壘殘壘。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽。圖為富邦內野手王念好。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，一局下統一蘇智傑擊出內野滾地球帶一分打點。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽。圖為統一捕手陳重羽遭球擊中胯下，力道之大陳重羽花了一下才緩過來。記者曾原信／攝影

中職例行賽於台北大巨蛋舉行，由統一獅對上富邦悍將，最終富邦悍將以4：1贏得比賽，五局上富邦二壘跑者張育豪回本壘得分。記者曾原信／攝影