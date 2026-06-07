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中職／李東洺首次搭擋張育豪奪勝 後藤光尊坦言戴培峰狀況不好
富邦悍將隊投手李東洺今天先發6局失1分，以4：1擊敗統一獅隊，奪下本季第7勝躍居勝投王；悍將總教練後藤光尊表示，李東洺的狀況其實不是很好，捕手張育豪確實帶領他完成這場比賽，覺得很不錯。
李東洺投出生涯最長7連勝，前6勝都和戴培峰搭擋， 今天換上菜鳥捕手張育豪先發，僅是生涯第6場出賽，後藤說：「戴培峰目前狀況不是很好，我也希望不是單一投手搭配哪一個捕手最好。」
後藤強調，捕手打擊狀況不好時，必須使用狀況好的人選，就是希望不要侷限在某個組合。
李東洺本季對戰獅隊3場全勝，今天用97球完成6局任務，被揮出4支安打、出現4次保送；後藤表示，李東洺剛開始投球時，身體的平衡感可能沒有很好，有感受到他一直不斷地想要修正這個問題，確實能夠壓制打者。
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