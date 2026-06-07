中職／李東洺形容賽前熱身「災難」 勝投、防禦率都是本土最強

富邦悍將隊投手李東洺本季成為剋獅高手，對戰統一獅隊連續3場優質先發奪勝，今天在台北大巨蛋投6局失1分，登上中職勝投王，他說：「回歸自己狀況，把自己控制位住，針對對手弱點進攻。」

李東洺從4月18日投贏獅隊開始，最近7場先發全勝，包括對獅隊3連勝、合計19.1局只失1分，本季戰績升至7勝1敗，防禦率1.79也排名第4，更是所有本土投手最低。

李東洺今天用97球（57顆好球）完成6局任務，被揮出4支安打、出現4次保送，不過只在1局下失1分，用「災難」形容賽前調整狀況。他說：「熱身時身體有點糟糕，開賽投球機制沒有很好，未到比賽狀況。」

生涯首次和菜鳥捕手張育豪搭擋奪勝，李東洺認為差異不大，自己配球機率約是50%，比較好的地方是主要球路投不進好球帶時，其他球路投得進去，最主要是控球出狀況都在收拾局面。

李東洺6局下1出局後被揮出安打、出現兩次保送，形成滿壘局面，接著讓林子豪揮出雙殺打，完成優質先發退場，他說：「造成滿壘反而比較輕鬆，三壘有人時腎上腺素都起來了，林子豪是強棒，把球往中間塞。」

生涯最佳7連勝到手，和味全龍隊洋投梅賽鍶並列勝投王，李東洺談到接下來目標：「希望能投到100局（ 目前50.1局） ，就算沒拿到勝投也不怎麼樣，球隊贏球最重要。」