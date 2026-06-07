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中職／一人挺一邊！可愛小情侶真的為中信兄弟開球 網：希望看妳多笑一點
中華職棒經常被鏡頭掃到一人挺一邊的網路小情侶，今天真的被中信兄弟邀到洲際球場開球，雖這場比賽因雨最後保留比賽，但這對小情侶的開球為這場比賽，留下最令人最高潮的一刻，令網友為之大喊，「球團真的知道大家要看的是什麼！」
在電視轉播常被拍到，一位穿著支持樂天桃猿的男友「淵」與一位中信兄弟球衣的女友「沛言」這對小情侶，由於經常被看到女友不高興的眼神瞪著男友因此爆紅，中信兄弟今天邀請到的開球佳賓，竟是這對穿著不同球衣的小情侶，女友在接受採訪時說小時候就跟著父母看職棒，一直支持中信兄弟，至於男友則說支持隊伍不同，「雖會鬥嘴，但其實兩人也不在意啦」，恩愛的場面令全場歡呼。
先前他們在Threads影片，也曾被兄職會長蔡其昌留言，「希望你們長長久久！」。
網友則發言表示，「祝福兩位長長久久，爪迷都希望下半季可以看到妳多笑一點！」、「真的請那對情侶來開球了！想不到哇」、「超越勝負的感動」。
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