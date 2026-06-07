中職／宋柏翰追平安、曾子祐第2支再見安 台鋼2：1凍結味全魔術數字

台鋼雄鷹今天在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，雙方前7局上演投手戰，黃子鵬、鋼龍都繳出7局無失分的好投，交給牛棚決勝負，龍隊先在8局上攻下1分，台鋼則是在9局下靠著宋柏翰代打追平比數，曾子祐再揮出個人本季第2支再見安打，終場以2：1打斷龍隊3連勝。

台鋼先發投手黃子鵬今天主投7局用98球，只被敲1支安打，有1次觸身球保送，送出4次三振，沒有失分，完全封鎖味全龍隊攻勢。但台鋼打線前7局面對鋼龍也只敲4支安打，雙方7局打完維持0：0平手。

8局上台鋼換上牛棚左投黃群登板，被陳子豪敲出安打，2出局後再對郭天信投出保送，接著被朱育賢敲出右外野安打，龍隊成功突破雙方平手僵局，打回第1分。

然而8局下龍隊推出陳冠偉登板也製造危機，今日「壽星」吳念庭在2出局後擊出二壘打，魔鷹獲故意四壞球保送上壘，王柏融接著揮右外野方向的安打，二壘上的吳念庭衝回本壘第一時間被判安全回壘，但經重播輔助判決改判出局，追平分被擋在本壘之前，也瓦解台鋼的反攻。

味全龍在第9局壓上終結者林凱威登板，台鋼攻勢再起，郭阜林安打上壘，劉時豪則是挨觸身球，一、二壘有人的局面，宋柏翰代打敲出左外野二壘打，先將比數扳平，2出局之後曾子祐上場打擊，揮出左外野再見安打，一棒終結比賽。

這是台鋼隊史第10支再見安打，其中曾子祐在今年5月3日對中信兄弟敲出生涯首支再見安，今天再次用再見安打替球隊打下勝利，同時也是自己生涯第300安，拿下單場MVP。

味全龍今天不敵台鋼，加上同日富邦悍將隊贏球，龍隊上半季封王魔術數字停在M8。至於中信兄弟與樂天桃猿在洲際的交手，打到4局上雙方0：0平手，但比賽因雨形成保留比賽，將延至6月28日17：05原場地進行；猿隊上半季還沒出局，但淘汰指數只剩1。