中職／「屠獅手」李東洺對戰3場全勝 最近7連勝並列勝投王

富邦悍將隊投手李東洺再度扮演「屠獅手」，今天在台北大巨蛋對統一獅隊之戰先發6局失1分，優質表現幫助悍將4：1獲勝，也成為本季第2位奪下7勝的投手，追上味全龍隊洋投梅賽鍶並列勝投王。

李東洺從4月18日投贏獅隊開始，最近7場先發全勝，包括對戰獅隊3連勝、合計19.1局只失1分，本季戰績升至7勝1敗，防禦率1.79是所有本土投手最低。

李東洺今天用97球完成6局任務，被揮出4支安打、出現4次保送，只在1局下失1分，本季和獅隊交手3場都是優質先發，對戰防禦率僅僅0.47。

悍將首局就展開攻勢，林澤彬安打後盜上二壘，再靠范國宸安打攻下全場第1分；范國宸也盜上二壘，接著王苡丞安打再下一城，形成2：0領先。

獅隊1局下邱智呈保送、林佳緯安打，再靠蘇智傑內野滾地球攻下1分，這是李東洺本季對戰首次失分紀錄，之前兩度對決合計13.1局讓獅群掛零。

悍將5局上攻勢再起，張育豪、申皓瑋、林澤彬安打，加上王念好高飛犧牲打，這半局攻下兩分拉大到4：1領先；獅隊6、7局下都在1出局後攻占滿壘，完全無法攻下分數，終場以3分之差落敗。

獅隊洋投獅帝芬先發5局，被揮出6支安打、失4分，最近吞下3連敗，本季戰績掉到4勝5敗、防禦率3.09。