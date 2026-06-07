中職／三麗鷗明星席捲大巨蛋 獅隊票房、商品進帳9千萬元

統一獅隊首檔主題日攜手三麗鷗明星Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿及人魚漢頓，來到台北大巨蛋與球迷、三麗鷗粉絲一起玩耍，將大巨蛋化身成統一獅Ｘ三麗鷗尋寶樂園，分別在不同樓層規劃尋寶闖關遊戲及拍照區，完成闖關任務均可蓋印明星印章，蒐集其中4款可兌換限定三麗鷗明星聯名胸章，進場贈品也十分吸睛，吸引大批球迷進場支持。

獅隊去年首度舉行三麗鷗聯名主題日獲得好評，今年擴大舉辦，除了當家明星角色Hello Kitty、酷洛米外，更重磅邀請到人魚漢頓、大耳狗喜拿、美樂蒂和布丁狗，以「夏日戶外陽光尋寶」為主軸，三麗鷗角色打造為曬黑造型，身穿球衣和球褲，戴著墨鏡、領巾和背包，特別的視覺齊亮相，球場外更佈置相關視覺和看板，帶給球迷最難忘的周末。

去年進場贈品為野餐墊、保冰袋等實用性物品，不少球迷至今仍會帶到球場使用，這次進場贈品大升級，包含行李綁帶、化妝包、保鮮盒、摺疊傘等，非常吸睛，使球迷在日常都有可愛角色陪伴。除了連續3天尋寶遊戲關卡外，賽前也分別安排三麗鷗明星合影見面會，每場都將超過千位球迷參加抽選會，每場幸運抽出幸運40位參與合影會，而這些球迷也成為全場最幸運球迷，可與三麗鷗明星一起近距離同樂。

每位合影球迷把握難得機會，帶著自己喜歡的三麗鷗娃娃，穿著相關色系的服飾與其合影留念。除了見面合影會外，賽前表演也引人注目，UniGirls攜手美樂蒂、布丁狗、大耳狗喜拿等其他角色，一同表演其主題曲，活潑的舞蹈動作搭配輕快逗趣的歌曲節奏，讓球場充斥著甜甜的氛圍。

美樂蒂、布丁狗和大耳狗喜拿這3天擔任開球嘉賓，大耳狗喜拿更用耳朵開球，特殊的開球儀式也讓球迷紛紛舉起手機，留下有趣回憶，三麗鷗明星局間也和球迷一同應援，可愛模樣更圈粉無數。

本系列統一獅Ｘ三麗鷗聯名主題日，獲得全台獅迷及三麗鷗粉絲相挺，票房收入約5千萬元，商品收入約4千萬，總效益達9千萬元，更是隊史行銷主題日新紀錄。

統一獅總經理蘇泰安說：「非常感謝三麗鷗連續兩年合作，讓獅隊能夠把棒球與三麗鷗明星一起結合，看到現場許多家庭父母親帶著孩子一起來球場同樂，現場看到每個孩子們開心的笑容，這是很棒的一件事，球團希望透過棒球結合療癒與歡樂的元素，讓不同年齡層的朋友都能走進球場，感受職棒賽事的魅力，很高興這份用心獲得大家支持，也讓大巨蛋留下許多珍貴且難忘的畫面。」

他表示，特別感謝每一位購票進場的球迷、參與活動的合作夥伴，以及所有工作團隊的辛勞付出，因為有大家的熱情參與，才能讓三麗鷗主題日成為一場充滿笑容與溫度的棒球盛會，未來球隊將持續規劃更多精彩主題活動，帶給球迷朋友更豐富的觀賽體驗；期待下一次主題日、下一場比賽，繼續與大家在球場相見，一起為獅隊加油，創造更多屬於獅迷的美好回憶。

獅隊和日職西武獅年度盛事「2026台日雙獅交流主題日」將於6月19日至6月21日在亞太棒球場登場，目前全台統一超商ibon售票系統預售票熱賣中，邀請球迷一同進場共襄盛舉。

統一獅X三麗鷗旋風席捲台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供

統一獅X三麗鷗旋風席捲台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供

統一獅X三麗鷗旋風席捲台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供

統一獅X三麗鷗旋風席捲台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供

統一獅X三麗鷗旋風席捲台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供