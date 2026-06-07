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華南青少棒／桃園市單局4E大亂流 台東縣攻6分大局獲季軍

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台東縣梁議方對桃園市先發2局無失分。記者葉姵妤／攝影
台東縣梁議方對桃園市先發2局無失分。記者葉姵妤／攝影

華南金控青少棒錦標賽今天在三重棒球場進行最後兩場比賽，季軍戰由台東縣對上桃園市，比賽在4局下出現分水嶺，桃園市罕見單局發生4次失誤，讓台東縣灌進6分大局，終場台東縣以6：1勝出獲季軍；冠軍戰則因雨延至8日上午9點進行。

季軍戰雙方前三局打完維持0：0平手，但比賽進入4局下，桃園市穩定的守備突然全亂了調，內野連續發生失誤還有守備瑕疵，台東縣的進攻只要把球打進場內都能成功上壘，單局打了10個人次攻下5分大局，為比賽定調。

台東縣全場讓6名投手輪番上陣，有效壓制桃園市攻勢，僅在6局上被攻下1分。桃園市先發投手劉祐安，也是去年U18世界盃國手、平鎮高中左投劉任右的弟弟，此戰先發3.2局被敲出7支安打，失6分只有2分是自責分，承擔敗投。

台東縣在日前與桃園市爭取B組勝部第一時，以1：12慘敗（6局），這次在季軍之爭討回顏面，總教練歐鴻齊直呼是「一吐怨氣」，他指出，球員們認為雙方實力落差不大，很希望能夠贏桃園。

此戰台東縣讓國三投手都有機會登板，「靠大家的能力完成比賽」，最終也為國中最終戰劃下美好句點。先發投手梁議方主投2局沒有失分，加上先前在國中硬式聯賽也曾對新明國中有不錯表現，對戰桃園市特別有心得。

歐鴻齊表示，梁議方的直球和變化球都不錯，平常在練習時，曲球也滿有威力、很準。梁議方透露，此戰主要是靠直球來壓制桃園市打線，「想辦法投進好球帶。」對於自己的表現，他也十分滿意。

今天梁議方與捕手王羽翔搭配，兩人過去是卑南國小的隊友，升上國中後分別就讀台東體中以及卑南國中，連續兩年因參與華南金控青少棒賽，在聯隊再次搭配，梁議方認為，一起配合的感覺很熟悉，但兩人也可說是「不打不相識」。

少棒時期，梁議方和王羽翔在練習時只因為「撿一顆球」而打了起來，梁議方還笑說：「最後是我贏。」但在衝突後就和好，打完就變成朋友。

至於原訂下午進行的冠軍戰，由台南市與新北市爭取本屆U15世界盃組訓權，但比賽才開打不久，現場就下起暴雨，比賽因此取消，延至明天上午9點進行。

台東縣拿下本屆華南金控青少棒賽季軍。記者葉姵妤／攝影
台東縣拿下本屆華南金控青少棒賽季軍。記者葉姵妤／攝影

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