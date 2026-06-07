日職／古林睿煬二軍先發5局無失分 兩度讓陽岱鋼敲雙殺

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今天二軍先發出賽，投5局無失分，最快球速153公里，兩度對決都讓陽岱鋼打出雙殺打，球隊終場以4比0拿勝，古林睿煬為勝投。

古林睿煬今天二軍先發對Oisix新潟天鵝之皇隊，火腿隊由台灣投手古林睿煬先發，1局上讓對手3上3下，2局上1人出局後被敲出安打，接著對決陽岱鋼，讓陽岱鋼敲出游擊方向滾地球、形成雙殺。

古林睿煬3局、4局上讓對手6上6下，5局上1人出局後再被敲出安打，接著再對決陽岱鋼，再製造滾地球雙殺，穩守不失分。

古林睿煬今天總計用68球投5局，被敲出2支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速153公里，球隊以4比0搶勝，古林睿煬拿下勝投。

西武隊二軍今天與樂天金鷲隊二軍交手，西武隊台灣好手林安可先發打5棒、守右外野，2局吞下三振，5局敲出一壘方向滾地球出局，7局對決樂天隊台灣投手宋家豪，敲出中外野方向高飛犧牲打、帶有1分打點，9局選到四壞保送。

林安可今天總計2打數沒有安打，吞下1次三振，選到1次四壞保送，貢獻1分打點，賽後打擊率1成76。

樂天隊投手宋家豪今天中繼登板，投0.2局被敲3支安打，投出1次四壞保送，失掉1分責失分，樂天隊二軍終場以4比2拿勝。