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中職／臨時登板流鼻血、快抽筋 江國豪本來還想繼續拚下去

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
江國豪臨時登板先發，投球表現獲得肯定。圖／富邦悍將隊提供
江國豪臨時登板先發，投球表現獲得肯定。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊投手江國豪昨天臨時扛起先發任務，取代右手中指破皮的鈴木駿輔，對決統一獅隊用71球完成4局任務，失兩分吞下本季首敗，仍獲總教練後藤光尊肯定，今天賽前受訪時特別說了「感謝」。

江國豪昨天賽前練球後，洗完澡換衣服時又被交待熱身，準備扛起先發任務，坦言嚇一跳，他說：「本來是伸展完再牛棚，這次牛棚完再伸展，因為怕時間來不及。」

江國豪先發4局被揮出5支安打，出現3次保送，失兩分都是自責分，悍將終場0：8不敵獅隊；他表示，上場時身體好像沒辦法跟上，發生很多事，第2局就流鼻血了，投完第4局感覺快抽筋。

臨時接下先發重任，江國豪強調投球策略就是「儘量讓他們打」，希望用最少球數吃更多局，覺得還可以再投更多局數。

江國豪本季出賽7場，包括3次先發，戰績1勝1敗、防禦率3.38，挑戰生涯第20勝還要等一等。

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富邦悍將 中職 江國豪

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