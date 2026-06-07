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日職／回憶國中時期的徐若熙 新明國中教頭：協調性好但打擊沒力

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台北國際城市青少棒賽，桃園新明國中徐若熙（上）觸殺屏東鶴聲國中鄭宗哲（下）後跌在鄭身上。本報資料照
台北國際城市青少棒賽，桃園新明國中徐若熙（上）觸殺屏東鶴聲國中鄭宗哲（下）後跌在鄭身上。本報資料照

日職軟銀隊台灣投手徐若熙今天在交流戰先發出戰橫濱隊，在中央聯盟主場出賽，投手也要上場打擊，是徐若熙進入職棒後首次站上打擊區，他的國中教練、新明國中總教練黃湋志也揭露他國中時的打擊能力。

徐若熙在交流戰於橫濱隊主場登板，除了擔任先發投手，還被排為先發第9棒，不僅是他旅日後首次上場打擊，也是他自高中專職投手後罕見的打擊機會。

黃湋志今天率領桃園市隊在三重棒球場參與華南金控盃青少棒賽，賽後也同步關心昔日子弟兵徐若熙在日職首打席的表現，徐若熙面對橫濱先發投手尾形崇斗，首打席站在打擊區連看6顆球都沒揮棒，遭到三振。

黃湋志透露， 徐若熙在國中階段，不投球時是球隊的主力二、游，擔任投手協調性很好，也有很不錯的滑球，「打擊就比較沒力，跟（黃）保羅差不多。」升上平鎮高中之後，徐若熙則專職投手發展。

黃湋志為徐若熙國中時期的恩師，曾在他國一想放棄棒球時拉了一把，努力說服他的家人，一定要讓徐若熙繼續打球，十分看好他未來的發展性，因此造就如今的旅日強投。但黃湋志也坦言，國中時期看徐若熙，「他有那個協調性，但當時沒想過有可能打到日職。」

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