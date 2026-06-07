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日職／徐若熙繳6局失2分優質先發無關勝敗 首度打擊吞2K

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。Dazn Taiwan提供
徐若熙。Dazn Taiwan提供

福岡軟銀鷹隊徐若熙今天在交流戰先發出戰橫濱隊，繳出6局失2分的優質先發，軟銀打線則是第4、7局兩度在滿壘局面靠保送攻分數，在7局上將比數扳成2：2平手，徐若熙無關勝敗；而他首次以打者身份上場則是單場領到2K。

徐若熙本季第6場先發，今天在橫濱球場客場出賽，首局連續解決蝦名達夫和日本隊強棒牧秀悟，接著對佐野恵太投出四壞球保送，但他隨後牽制一壘成功抓到跑者，形成變相3上3下。續投第2局則是連續解決3人。

徐若熙投到3局下也先取得2出局，但接著面對擔任第9棒的先發投手尾形崇斗，155公里的速球被敲出三壘方向反彈球形成內野安打，徐若熙再對下一棒蝦名達夫投出四壞球保送，一、二壘有人時被牧秀悟揮出二壘打失2分，接著又讓佐野恵太敲內野安打，但成功踩住煞車。 

軟銀打線接著在4局上攻佔滿壘，接著靠廣瀨隆太選到保送追回1分，讓比數變為1分差。

徐若熙度過第3局的亂流，在第4、5局都沒再失分。投到6局上則又有危機，被首名打者佐野恵太敲出二壘打，接著讓筒香嘉智擊出滾地球形成三壘有人，宮崎敏郎擊出投手前反彈球擊中徐若熙左腳形成內野安打，徐若熙經短暫治療後回到投手丘，成功抓下2個出局數化解失分危機。

徐若熙投完6局時球隊仍以1：2落後，7局上的棒次被換代打退場，而橫濱後援投手魯伊茲（Jose Ruiz）登板後投出4次保送，讓軟銀隊擠回追平分，也幫助徐若熙逃過敗戰，但軟銀隊在滿壘局面沒能再添得分數，7局上打完1：1平手，徐若熙無關勝敗。 

此戰徐若熙主投6局用93球，被敲出6支安打，有2次保送，送出4次三振，失2分，最快球速達156公里，回歸一軍後連續兩場比賽繳出優質先發。

至於徐若熙赴日後首次上場打擊，擔任第9棒，2局上2出局後站上打擊區，投手尾形崇斗連投6顆直球，徐若熙都沒有揮棒，雖等到2好3壞滿球數仍遭到三振。5局上第二次打擊機會，徐若熙先看著149公里的好球進壘，接著面對第2顆150公里的速球揮空，第3球151公里的直球再次揮空遭到三振。

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