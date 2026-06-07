中職／鈴木駿輔中指破皮待觀察 後藤光尊感謝江國豪壓制獅群

富邦悍將隊今天繼續作客台北大巨蛋，對統一獅隊進行3連戰最後一戰，總教練後藤光尊賽前談到昨天江國豪臨時取代先發投手一事，強調非常感謝他的付出。

悍將昨天原定鈴木駿輔先發，賽前接傳球時發現手指不適，後藤臨時更換名單，由江國豪扛起重任，投4局失兩分吞下本季首敗，悍將終場0：8落敗，兩隊在3連戰前兩戰扯平。

後藤表示，昨天臨時發生這種狀況，從江國豪、陳品宏選出一人取代先發，從經驗值看來決定交給江國豪，「為他帶來大麻煩，但他先發4局壓制對手，很感謝。」

鈴木之前已有無名指破皮的狀況，昨天則是中指出狀況，後藤認為投手投球時，中指必須「扣球」，因此要慎重看待他的傷勢。