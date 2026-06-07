中職／生涯首次先發第4棒 陳傑憲：感謝記者朋友建言

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊隊長陳傑憲昨天替補第4棒猛打賞，今天直接「扶正」，生涯首度先發第4棒，原因來自媒體向總教練提出的數據，他笑說：「謝謝記者朋友的建言。」

陳傑憲昨天第4局替補上場代跑，隨後3打數3安打、4分打點演出，將生涯在第4棒的打擊數據提升到6打數5安打、8打點，打擊率高達8成33，不過都是替補上場。

媒體昨天賽後提出陳傑憲第4棒的高打擊率，獅隊總教練林岳平今天決定安排他先發第4棒，林岳平說：「這是我們主場，是他要秀的時候，讓他打第4棒、指定打擊，也減少負擔。」

「感謝記者朋友，讓我生涯第1次先發第4棒。」陳傑憲今天受訪時表示，賽前公布打序時，看到隊友都在看自己，能打第4棒感覺不錯，「我們現在隊形，誰打第4棒都一樣。近幾年最具可看性的第4棒一定是（林）安可。」

陳傑憲認為棒次不會影響自己的攻擊心態，學生時期雖然有打過第4棒，但也認為自己型態比較適合前3棒，「我屬於會上壘、看球能力比較好的，今天這樣排就試試看，好壞對我來說都沒差，因為本來就不是我的位置。」