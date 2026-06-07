快訊

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

華南盃青少棒／出場模仿詹皇招牌灑粉儀式 台東「一吐怨氣」擊敗桃園奪季軍

中央社／ 新北7日電
115年華南青少棒賽台東縣「一吐怨氣」季軍戰7日與桃園市交手，以6比1搶勝、奪下季軍，總教練歐鴻齊鼓勵球員最後一戰全力拚讓選訓看見。圖為頒獎球員合照。圖中央社提供
115年華南青少棒賽台東縣「一吐怨氣」季軍戰7日與桃園市交手，以6比1搶勝、奪下季軍，總教練歐鴻齊鼓勵球員最後一戰全力拚讓選訓看見。圖為頒獎球員合照。圖中央社提供

華南青少棒賽台東縣「一吐怨氣」季軍戰今天與桃園市交手，4局下抓準對手守備狀況多，單局6分奠定勝基，以6比1搶勝、奪下季軍；總教練歐鴻齊鼓勵球員最後一戰全力拚讓選訓看見。

115年華南金控盃全國青少棒賽為今年U15世界盃棒球賽國手選拔賽，台東縣隊昨天4強不敵新北市隊，今天與桃園市隊爭季軍，台東、桃園預賽交手，台東縣吞敗，歐鴻齊笑說，今天算是「一吐怨氣」。

兩隊前3局都沒有拿下分數，4局下台東縣隊抓準對方守備狀況多，靠著單局5支安打、對方4次守備失誤，一口氣打了10人次攻下6分、奠定勝基。

桃園市隊前5局打線受制沒能拿下分數，僅6局上靠著四壞保送、觸身球保送、安打、滾地球追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

台東縣隊今天總計動用6任投手，中繼投手邱飛倞投2局僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分、拿下勝投。

115年華南青少棒賽台東7日季軍戰與桃園市交手，以6比1搶勝，奪下季軍，賽後球員教練百出慶祝手勢。圖中央社提供
115年華南青少棒賽台東7日季軍戰與桃園市交手，以6比1搶勝，奪下季軍，賽後球員教練百出慶祝手勢。圖中央社提供

台東縣隊今天出場列隊時，模仿NBA球星詹姆斯（LeBron James）招牌灑粉儀式，賽後也有慶祝手勢鼓舞士氣。

台東縣隊總教練歐鴻齊表示，賽前就有設定桃園市隊會派出投手劉祐安先發，鼓勵球員最後一場比賽後，把該有的內容做好，實力展現出來，給青少棒國手選訓委員看，投手群輪流讓國三球員上場，「靠團隊力量拿下比賽，拿出表現，機會就會站在自己這邊。」

台東縣隊長林恩是陣中可投可打的好手，投球最快球速可達135公里，滑球是武器，變速球也投得不錯，打擊方面具備長打能力，上壘率和擊球率都很高，此次盃賽打擊比較悶，但今天季軍戰終於打出來，關鍵安打貢獻2分打點另有1次盜壘成功。

2026世足賽倒數

台東 桃園 棒球

延伸閱讀

華南盃青少棒／新北晉冠軍戰挑戰3連霸 重團隊不看個人

華南盃青少棒／金韃麓．邁布特再見安 率台東敗部擊敗北市晉4強

華南青少棒／台南睽違13年闖冠軍戰 爭冠仍須打擊發揮

華南盃青少棒／速球派林品安後援止血 盼拚國手資歷

相關新聞

Live／軟銀與橫濱激戰十局仍未分勝負 徐若熙6局優質先發無關勝負

日職福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，今天將在台灣時間下午1點先發登板，於交流戰登板出戰橫濱DeNA隊，力拚本季第3勝。針對橫濱強悍的長打能力，徐若熙也盼自己「不要投出太甜的球」。

日職／徐若熙繳6局失2分優質先發無關勝敗 首度打擊吞2K

福岡軟銀鷹隊徐若熙今天在交流戰先發出戰橫濱隊，繳出6局失2分的優質先發，軟銀打線則是第4、7局兩度在滿壘局面靠保送攻分數，在7局上將比數扳成2：2平手，徐若熙無關勝敗；而他首次以打者身份上場則是單場領到2K。

日職／徐若熙稱橫濱球場氣氛好 今先發警戒對手可怕的長打

日職福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，今天將在台灣時間下午1點先發登板，於交流戰登板出戰橫濱DeNA隊，力拚本季第3勝。針對橫濱強悍的長打能力，徐若熙也盼自己「不要投出太甜的球」。

日職／古林睿煬二軍先發5局無失分 兩度讓陽岱鋼敲雙殺

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今天二軍先發出賽，投5局無失分，最快球速153公里，兩度對決都讓陽岱鋼打出雙殺打...

中職／臨時登板流鼻血、快抽筋 江國豪本來還想繼續拚下去

富邦悍將隊投手江國豪昨天臨時扛起先發任務，取代右手中指破皮的鈴木駿輔，對決統一獅隊用71球完成4局任務，失兩分吞下本季首敗，仍獲總教練後藤光尊肯定，今天賽前受訪時特別說了「感謝」。

日職／回憶國中時期的徐若熙 新明國中教頭：協調性好但打擊沒力

日職軟銀隊台灣投手徐若熙今天在交流戰先發出戰橫濱隊，在中央聯盟主場出賽，投手也要上場打擊，是徐若熙進入職棒後首次站上打擊區，他的國中教練、新明國中總教練黃湋志也揭露他國中時的打擊能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。