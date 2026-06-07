華南盃青少棒／出場模仿詹皇招牌灑粉儀式 台東「一吐怨氣」擊敗桃園奪季軍

華南青少棒賽台東縣「一吐怨氣」季軍戰今天與桃園市交手，4局下抓準對手守備狀況多，單局6分奠定勝基，以6比1搶勝、奪下季軍；總教練歐鴻齊鼓勵球員最後一戰全力拚讓選訓看見。

115年華南金控盃全國青少棒賽為今年U15世界盃棒球賽國手選拔賽，台東縣隊昨天4強不敵新北市隊，今天與桃園市隊爭季軍，台東、桃園預賽交手，台東縣吞敗，歐鴻齊笑說，今天算是「一吐怨氣」。

兩隊前3局都沒有拿下分數，4局下台東縣隊抓準對方守備狀況多，靠著單局5支安打、對方4次守備失誤，一口氣打了10人次攻下6分、奠定勝基。

桃園市隊前5局打線受制沒能拿下分數，僅6局上靠著四壞保送、觸身球保送、安打、滾地球追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

台東縣隊今天總計動用6任投手，中繼投手邱飛倞投2局僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分、拿下勝投。

115年華南青少棒賽台東7日季軍戰與桃園市交手，以6比1搶勝，奪下季軍，賽後球員教練百出慶祝手勢。圖中央社提供

台東縣隊今天出場列隊時，模仿NBA球星詹姆斯（LeBron James）招牌灑粉儀式，賽後也有慶祝手勢鼓舞士氣。

台東縣隊總教練歐鴻齊表示，賽前就有設定桃園市隊會派出投手劉祐安先發，鼓勵球員最後一場比賽後，把該有的內容做好，實力展現出來，給青少棒國手選訓委員看，投手群輪流讓國三球員上場，「靠團隊力量拿下比賽，拿出表現，機會就會站在自己這邊。」

台東縣隊長林恩是陣中可投可打的好手，投球最快球速可達135公里，滑球是武器，變速球也投得不錯，打擊方面具備長打能力，上壘率和擊球率都很高，此次盃賽打擊比較悶，但今天季軍戰終於打出來，關鍵安打貢獻2分打點另有1次盜壘成功。