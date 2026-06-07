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Live／徐若熙三局上扛球棒上場打擊站著被三振 對橫濱維持0:0

聯合新聞網／ 文字直播
徐若熙。中央社 中央社(資料照)
徐若熙。中央社 中央社(資料照)

●官方比賽數據

【比賽過程】

軟銀 0：0 橫濱

●三局上，橫濱尾形崇斗三振兩名打者之後，九棒徐若熙打擊，沒有揮打機會，站著被三振。

────────────────────────────────

●二局下，徐若熙由於前一局牽制成功，仍先是面對第四棒筒香嘉智，投出漂亮三振；接著兩棒分別內野及高飛球出局，完成三上三下未失分。

●二局上，軟銀仍無法從尾形崇斗投球打出安打，三上三下，未得分。

────────────────────────────────

●一局下徐若熙投球，橫濱一棒內野滾地出局，二棒強棒牧秀悟遭到三振，三棒保送上一壘，面對四棒筒香嘉智，牽制抓到盜壘的跑者，三出局，未失分。

●一局上，軟銀攻勢遭到壓制三上三下，未得分。

【賽前報導】

徐若熙稱橫濱球場氣氛好 今先發警戒對手可怕的長打

日職福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，今天將在台灣時間下午1點先發登板，於交流戰登板出戰橫濱DeNA隊，力拚本季第3勝。針對橫濱強悍的長打能力，徐若熙也盼自己「不要投出太甜的球」。

徐若熙在5月31日歸隊一軍先發，在主場對上廣島鯉魚隊繳出6局無失分的好投，送出7次三振，拿下本季第2勝。而今天在交流戰的第2場登板，則是到中央聯盟主場作客，徐若熙也將首度上場打擊。

徐若熙昨天已在橫濱進行賽前調整，被日媒問及對於橫濱球場的第一印象時，徐若熙表示：「整座球場的氣氛很好。」而面對具強大長程砲火的橫濱打線，徐若熙提到，感覺對手的長打能力很可怕，會注意不要投出太甜的球。

橫濱目前戰績25勝30敗排名央聯第4，團隊打擊率2成46為央聯次佳，累積32轟目前雖與廣島隊並列央聯最少，但本周與軟銀系列賽前2戰都有全壘打，前天單場猛敲4轟，陣中主砲牧秀悟昨天代打再開轟、連兩天全壘打，讓徐若熙嚴加戒備。(記者葉姵妤／報導)

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