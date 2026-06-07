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日職／徐若熙稱橫濱球場氣氛好 今先發警戒對手可怕的長打
日職福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，今天將在台灣時間下午1點先發登板，於交流戰登板出戰橫濱DeNA隊，力拚本季第3勝。針對橫濱強悍的長打能力，徐若熙也盼自己「不要投出太甜的球」。
徐若熙在5月31日歸隊一軍先發，在主場對上廣島鯉魚隊繳出6局無失分的好投，送出7次三振，拿下本季第2勝。而今天在交流戰的第2場登板，則是到中央聯盟主場作客，徐若熙也將首度上場打擊。
徐若熙昨天已在橫濱進行賽前調整，被日媒問及對於橫濱球場的第一印象時，徐若熙表示：「整座球場的氣氛很好。」而面對具強大長程砲火的橫濱打線，徐若熙提到，感覺對手的長打能力很可怕，會注意不要投出太甜的球。
橫濱目前戰績25勝30敗排名央聯第4，團隊打擊率2成46為央聯次佳，累積32轟目前雖與廣島隊並列央聯最少，但本周與軟銀系列賽前2戰都有全壘打，前天單場猛敲4轟，陣中主砲牧秀悟昨天代打再開轟、連兩天全壘打，讓徐若熙嚴加戒備。
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