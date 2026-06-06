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華南青少棒／陳柏駿出手點低到磨投手丘 華南青少棒中繼勝

中央社／ 新北6日電
115年華南金控盃全國青少棒錦標賽6日進行4強戰，台南潛水艇陳柏駿（圖）中繼3.1局，有效壓制勁敵桃園市隊，助隊以12比0、6局搶勝晉級冠軍戰。 中央社
115年華南金控盃全國青少棒錦標賽6日進行4強戰，台南潛水艇陳柏駿（圖）中繼3.1局，有效壓制勁敵桃園市隊，助隊以12比0、6局搶勝晉級冠軍戰。 中央社

華南青少棒台南潛水艇陳柏駿今天中繼3.1局有效壓制勁敵桃園市隊，助隊以12比0、6局搶勝晉級冠軍戰；陳柏駿出手點低到會磨到投手丘但不影響投球，偶像是同類型的下勾投手陳世展。

台南市隊今天4強與勁敵桃園市隊交手，台南市隊投打發揮，團隊敲出11支安打攻下12分，投手群聯手壓制，僅讓桃園市隊敲出1支安打，陳柏駿中繼用40球投3.1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，拿下勝投。

台南市副領隊陳峰民表示，觀察到陳柏駿狀況好、投球有壓制力，也算有特別留下來對桃園市登板，這麼低的出手點在國中投手中很少見，低到手有時會磨到投手丘，加上有不錯的控球優勢搭配變化球，達到壓制效果。

陳柏駿表示，4強抱持著一定要贏的心情登板，知道桃園是很強的球隊，上場前多少會緊張，但比賽開始後平常心面對，想辦法把球丟準、讓守備幫忙。

陳柏駿並非一開始就是下勾投手，本來是正投，國小五年級玩耍時用下勾姿勢被教練看見，建議嘗試下勾投球、收到不錯效果，自評出手點低的優勢是球比較會竄，讓打者難以掌握，拿手球路是滑球。

陳柏駿的偶像是同為下勾投手、現效力於中職樂天桃猿隊的陳世展，去年11月球隊到台東比賽，剛好遇到陳世展回台東，在教練的引薦下跟陳世展傳接球，並詢問一些投球方面的心態，陳世展鼓勵他投球不要太閃躲、勇敢對決。

2026世足賽倒數

桃園 台南 樂天桃猿

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