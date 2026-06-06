中職／大巨蛋坐板凳「有點冷」 陳傑憲替補立大功稱本季最緊張

統一獅隊長陳傑憲因脊椎滑脫，本周前3場大巨蛋的賽事都沒出賽，讓他直呼坐在場邊「有點冷」，今天對上富邦悍將隊雖沒有先發，但替補上場繳出3安4打點的貢獻，其中在5局下揮出清壘三壘打敲回致勝一擊，率領球隊以8：0贏球。

陳傑憲今天在4局下被換上場代跑陳鏞基，接著在5局下首次打擊機會就遇上0：0滿壘的大場面，陳傑憲從王浩原手中敲出右外野清壘三壘打，之後兩打席也都敲出安打。

陳傑憲坦言，滿壘時上場打擊，「那個打席真的還滿緊張的，我覺得有可能是今年球季到目前最緊張的一次。」他指出，因為這兩戰都是獅隊自己的主場賽事，球隊昨天在得點圈的機會都沒有攻回分數，今天前5局的得分機會也沒打回來，大家確實壓力比較大。

「其實我們球隊內部常在講，有時只要有人站出來適時一擊，相信球隊就會越來越順。」陳傑憲坦言，滿壘局面下，原本很相信前一棒的蘇智傑能夠幫球隊送回分數，然而蘇智傑沒能建功，換到自己時，一度想說「完蛋了」，但他選擇相信自己，「職業選手遇到緊張時刻，要帶著強烈的自信心站到場上。」

陳傑憲前3場比賽因腰傷沒出賽，今天一上場就當英雄，陳傑憲直言自己真的「坐不住」，「其實你說我身體狀況真的ok嗎？我也覺得沒有到完全ok，但我就想要爭取下場。」他也坦言，前面幾場比賽都沒下場，「在大巨蛋這邊，坐在旁邊真的有點冷⋯⋯。」

能夠在今天替球隊做出貢獻，陳傑憲心中也有許多感謝，「過程中感謝教練團讓我適度休息，沒有勉強我，最主要是防護員一直在幫我治療，也陪我去台北找醫生，看了三四家醫生，滿感謝他們，幫助我今天回到場上，幫球隊貢獻。」