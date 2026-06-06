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中職／陳傑憲首度在大巨蛋獲MVP 句句不離「安可」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅陳傑憲首度在大巨蛋拿下單場MVP。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲首度在大巨蛋拿下單場MVP。圖／統一獅提供

統一獅隊今天在台北大巨蛋擔任主場迎戰富邦悍將隊，隊長陳傑憲頂著腰傷替補上場，在5局下敲出3分打點的致勝三壘打，單場繳出3安4打點的表現，幫助球隊以8：0打下勝利，首次在大巨蛋站上單場MVP頒獎台，心中想的仍是「林安可」。

陳傑憲今天沒有先發，第4局上場代跑，之後接替擔任指定打擊，做出巨大貢獻，賽後首度在大巨蛋接受MVP訪問，望著眼前21358名觀眾的大場面，讓他不禁想起昔日獅隊好戰友、目前效力於西武獅隊的旅日野手林安可。

「今天聽到MVP是我，我就回想，我有來過這邊拿MVP嗎？好像沒有，我反而比較羨慕安可，又講到安可了⋯⋯。」陳傑憲賽後接受媒體訪問時，說著說著又主動提起熟悉的名字，「安可明星賽連兩天MVP，長期在大巨蛋贏球都是靠他，原來安可你看的風景這麼漂亮。」

接著陳傑憲話鋒一轉，也隔空向人在日本的好友喊話，「安可，我知道你在日本你很辛苦，但你要加油，我們都挺你！」

獅隊近幾周都在北部征戰，外宿的日子讓他更想念昔日的「室友」，陳傑憲說：「絕對想到安可，因為我每天出來比賽不是跟安可睡，生活習慣比較不一樣，有些時候在球隊想找個人嘴巴癢一下、想要罵一下，結果沒人可以罵，安可就是這個角色。」

林安可日前因打擊表現不盡理想，被降至二軍，陳傑憲還直呼：「安可可能就是在日本太安靜了，沒人吵他，所以才不會打，應該是吧？」

陳傑憲透露，自己其實常會打電話關心林安可，「在異鄉打球就是一件不容易的事，因為語言不通，而且日本強度那麼高，是一個很大的挑戰，他既然可以代表統一獅、代表台灣去日本打拚，我相信他的能力，給他一點時間，相信他會越來越好。」還透過媒體向林安可喊話，「你就不要回來了！繼續在那邊加油。」

統一獅陳傑憲首度在大巨蛋拿下單場MVP。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲首度在大巨蛋拿下單場MVP。圖／統一獅提供

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陳傑憲 中職 統一獅

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