華南青少棒／台南睽違13年闖冠軍戰 爭冠仍須打擊發揮

華南青少棒賽台南市4強與桃園市交手，台南市投打發揮，團隊11支安攻勢串聯，終場以12比0、6局搶勝，睽違13年再闖冠軍戰；副領隊陳峰民點出爭冠關鍵，還是打擊要能發揮。

115年華南金控盃全國青少棒賽，台南市今天中午先與高雄市交手，完成昨天因雨延至今日的保留比賽，搶勝晉級4強，下午4強賽與勁敵桃園市交手。

台南市隊3局上靠著觸身球保送、接連3支安打先拿2分，4局上黃柏恩關鍵三壘打、一棒送回2分，再靠著保送、2人出局後林仕祐二壘打，再添2分保險分、拉開領先差距。

台南市隊5局、6局上都有攻勢，各添3分、達到提前結束比賽門檻，繼民國102年後、睽違13年再闖冠軍戰，明天將與新北市爭冠。

台南市隊中繼投手陳柏駿今天投3.1局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下勝投。

台南市副領隊陳峰民表示，遇到強隊桃園市，誰都沒想過可以扣倒搶勝，今天兩場比賽攻勢有打起來，可以順利搶勝晉級冠軍戰，兩方面都要做得好，包括投手有效壓制、打線有足夠分數可以掩護。

台南市前一次闖入華南青少棒賽冠軍戰時，總教練就是陳峰民，他表示，當時冠軍戰不敵桃園、拿下亞軍，希望此次可以突破，也認為冠軍戰關鍵還是要打擊發揮，有足夠分數可以掩護投手。