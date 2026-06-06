快訊

自降身價？「冰山美人」登深夜節目 隔玻璃熱吻男藝人粉絲崩潰

輝達飛碟屋總部落腳北士科 蔣萬安揭「最佳觀賞點」

聽新聞
0:00 / 0:00

華南青少棒／台南睽違13年闖冠軍戰 爭冠仍須打擊發揮

中央社／ 新北6日電

華南青少棒賽台南市4強與桃園市交手，台南市投打發揮，團隊11支安攻勢串聯，終場以12比0、6局搶勝，睽違13年再闖冠軍戰；副領隊陳峰民點出爭冠關鍵，還是打擊要能發揮。

115年華南金控盃全國青少棒賽，台南市今天中午先與高雄市交手，完成昨天因雨延至今日的保留比賽，搶勝晉級4強，下午4強賽與勁敵桃園市交手。

台南市隊3局上靠著觸身球保送、接連3支安打先拿2分，4局上黃柏恩關鍵三壘打、一棒送回2分，再靠著保送、2人出局後林仕祐二壘打，再添2分保險分、拉開領先差距。

台南市隊5局、6局上都有攻勢，各添3分、達到提前結束比賽門檻，繼民國102年後、睽違13年再闖冠軍戰，明天將與新北市爭冠。

台南市隊中繼投手陳柏駿今天投3.1局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下勝投。

台南市副領隊陳峰民表示，遇到強隊桃園市，誰都沒想過可以扣倒搶勝，今天兩場比賽攻勢有打起來，可以順利搶勝晉級冠軍戰，兩方面都要做得好，包括投手有效壓制、打線有足夠分數可以掩護。

台南市前一次闖入華南青少棒賽冠軍戰時，總教練就是陳峰民，他表示，當時冠軍戰不敵桃園、拿下亞軍，希望此次可以突破，也認為冠軍戰關鍵還是要打擊發揮，有足夠分數可以掩護投手。

2026世足賽倒數

台南 高雄市 桃園市

延伸閱讀

華南盃青少棒／金韃麓．邁布特再見安 率台東敗部擊敗北市晉4強

中職／0：5打到7：6逆轉勝 兄弟回洲際宰猿終止主場7連敗

中職／李凱威揮4安「鐵支」棒打桃猿 味全龍上半季封王M10

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

相關新聞

中職／百萬象迷明星賽奪還！中信兄弟超越悍將又霸榜了

中職明星賽網路票選熱度高漲，中信兄弟球員全面領先，形成「黃海」票選優勢。唯一非兄弟球員陳傑憲在外野守住一席，其中江坤宇已獲超過35萬票，中信兄弟要挑戰連續20屆奪人氣王。

中職／42歲盜壘成功被胡金龍虧「沒拔壘包」 陳鏞基還要挑戰場內轟？

統一獅隊資深內野手陳鏞基，昨天在對上富邦悍將隊之戰，在台北大巨蛋跑出本季首次盜壘成功，以42歲又327天的年紀，寫下繼曾智偵、高國慶和林智勝後史上第4年長盜壘成功，回到休息室後還被去年退休的胡金龍虧「怎麼沒把壘包拔起來？」

日職／徐若熙明先發出戰橫濱 對決5月才轉隊的前隊友

日職軟銀隊明天再交流站對上橫濱隊，台灣投手徐若熙將迎接本季第6場先發，在客場登板，力拚本季第3場、2連勝，面對的則是上個月才被交易至橫濱隊的前隊友尾形崇斗。

中職／大巨蛋坐板凳「有點冷」 陳傑憲替補立大功稱本季最緊張

統一獅隊長陳傑憲因脊椎滑脫，本周前3場大巨蛋的賽事都沒出賽，讓他直呼坐在場邊「有點冷」，今天對上富邦悍將隊雖沒有先發，但替補上場繳出3安4打點的貢獻，其中在5局下揮出清壘三壘打敲回致勝一擊，率領球隊以8：0贏球。

中職／陳傑憲首度在大巨蛋獲MVP 句句不離「安可」

統一獅隊今天在台北大巨蛋擔任主場迎戰富邦悍將隊，隊長陳傑憲頂著腰傷替補上場，在5局下敲出3分打點的致勝三壘打，單場繳出3安4打點的表現，幫助球隊以8：0打下勝利，首次在大巨蛋站上單場MVP頒獎台，心中想的仍是「林安可」。

中職／張政禹開轟猛打+郭天信4安擊潰台鋼 味全龍上半季封王M8

味全龍今天在澄清湖棒球場踢館，打線毫不留情，全場掃出14支安打，張政禹首局就開轟、繳出3安3打點表現，郭天信則是4安「鐵支」演出，終場龍隊以10：2大勝雄鷹，加上同日富邦悍將隊輸球，味全龍上半季封王魔術數字降至M8。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。